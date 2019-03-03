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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğalgaz istasyonunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı İzle

Doğalgaz istasyonunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı İzle

- YANGIN

Doğalgaz Doğalgaz İstasyonu Gaz Akışı Gaz Sıkışması Kışla 

-- ALEVLERİN YÜKSELMESİ
-- İTFAİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASI
-- DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu D-100 Karayolunda bulunan doğalgaz dolum istasyonunda gaz sıkışması nedeniyle çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, gazın kesilmesiyle son buldu. Olay, gece saatlerinde D-100 karayolu Paşaköy Mevkinde bulunan bir doğalgaz dolum istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinin hemen yanında bulunan doğalgaz dolum tesisinde gaz sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve doğalgaz bakım ekipleri sevk edildi. Terminal binasını boşaltan ekipler, herhangi bir patlama riskine karşı da, bölgedeki giriş ve çıkışları kapatarak vatandaşları uzaklaştırdı. Alevlerin metrelerce yüksekliğe çıktığı yangın, doğalgaz acil ekiplerinin gaz akışını kesmesiyle son buldu. Alevlerin durdurulmasıyla birlikte bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat boyunca soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2014 yılında da patlama olmuştu 2014 yılında aynı istasyonda patlama meydana gelmiş ve doğalgaz istasyonundaki dolum tüpleri 100 metre ileride bulunan terminale kadar ulaşmıştı. Terminalin ön cephesi büyük hasar alırken, olayda yaralanan olmamıştı. (FC-GY
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