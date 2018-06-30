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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Doğal yaşam kameralara takıldı - SAMSUN

Doğal yaşam kameralara takıldı - SAMSUN

- Kurt, karaca, kızıl geyik, çakal, vaşak ve domuzun görüntüleriDoğal yaşam kameralara takıldı - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yaban hayvanlarının doğal ortamdaki yaşamları görüntü ve fotoğraf karelerine yansıdıSAMSUN (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Samsun 'daki doğal yaşamı görüntüledi.Bölge Müdürlüğü personeli, teknik aletlerle Samsun 'daki doğal yaşamı kayıt altına alıyor.Yaban domuzu, vaşak, tilki, kurt, kızıl geyik, karaca ve çakalın doğal ortamdaki yaşamları, görüntü ve fotoğraf karelerine yansıdı.Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge müdürlüğüne bağlı 5 ilde sürekli doğal yaşamı takip ettiklerini söyledi.

Samsun 'un Kunduz ormanlarının doğal yaşam alanı anlamında oldukça zengin olduğuna işaret eden Terzioğlu, şunları ifade etti:"Personelimiz teknik ve teknolojik aletlerle sürekli doğal yaşamı fotoğraf ve görüntülemektedir. Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunmasına rağmen vaşak, Kunduz ormanlarında ilk kez görüntülenerek kayıtlara girdi. Bunun yanı sıra başka hayvanların da doğal yaşamları görüntülere yansıdı." dedi.
Terzioğlu, insanların yaban hayvanlarının doğal yaşamlarına müdahale etmemesi gerektiğini kaydetti.

Vaşak Teknoloji Muhabir Doğal Yaşam Alanı Hayvan 

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