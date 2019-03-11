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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi - BURDUR

Doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi - BURDUR

Doğal hayat "fotokapan"la görüntülendi - BURDUR - Fotokapanla görüntülenen tavşan, kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlardan görüntüler - Avcılar ve çobanlarından detaylar Burdur 'da doğal hayat "fotokapan"la görüntülendi - Kentte ormanlık bölgelere ve dağlık alanlara yerleştirilen "fotokapan"lar, kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşları doğal ortamlarında kaydettiBURDUR (AA) - Burdur 'da ormanlık bölgelerdeki kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar, "fotokapan" ile görüntülendi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince kentin çeşitli bölgelerindeki ormanlık ve dağlık alanlara "fotokapan" yerleştirildi.Fotokapanlar sayesinde kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar doğal ortamlarında görüntülendi.Avcılar ve keçi sürülerini otlatan çobanlar da fotokapanlara takıldı. Burdur 'un memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturması amaçlanan fotokapan çalışmasının, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tuttuğu belirtildi.

Kaçak Avcı Farkındalık Ormanlı Avcılık Yaban Domuzu 

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