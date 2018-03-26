Doğal gaz hattı delindi, tramvay seferleri iptal edildi Haberi

-Doğal gaz hattı çevresinde alınan önlemler

-Ekiplerin çalışmaları

-Tramvaydan inen yolcuların otobüse alınması

-Ekiplerin vatandaşları uyarması



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elektrik hattı çalışmaları sırasında doğal gaz ana hattı delinince, güvenlik amaçlı yol trafiğe kapatılarak tramvay seferleri iptal edildi. Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mimoza Caddesi üzerinde aydınlatma direği montaj çalışması yapan ekipler, kaza yaptıkları sırada kazı alanından geçen doğalgaz ana hattını deldi. Hattın delinmesi sonucunda kısa süreli panik oluşurken olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik amacıyla hattın delindiği alanı emniyet şeridi ile kapattı. Hattın delinmesi sonucu meydana gelen gaz sızıntısının olası patlama riskine karşı ise cadde üzerinden geçen tramvay seferleri durduruldu. Alanın dışında kalan durağa tramvayla gelen yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halk otobüsleri ile gidecekleri yere taşındılar. Hattın akımını kesen doğalgaz ekipleri, hattaki gazın boşalmasının ardından delinen parçanın tamirine başladılar.

