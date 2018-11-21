Doğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı - İSTANBUL İzle
- Alev alan doğalgaz hattından görüntü - Yangın sonrası itfaiye ekiplerinden ve olay yerinden detaylarDoğal gaz borusunun zarar görmesi nedeniyle yangın çıktı - Bağcılar'da altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattında meydana gelen hasar nedeniyle yangın çıktı - Gaz çıkışından dolayı meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ettiİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz hattında meydana gelen hasar nedeniyle yangın çıktı.Yenigün Mahallesi 620. Sokak'ta belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu zarar gördü. Bunun üzerine doğal gaz borusundan alevler yükseldi.Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İGDAŞ ekipleri güvenlik amacıyla sokağın gaz akışını kesti. Doğal gaz borusunda çıkan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.Olayın meydana geldiği sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi. - İGDAŞ'tan açıklamaİGDAŞ'dan yapılan açıklamada, Yenigün Mahallesi 620. Sokak'ta yapılan altyapı çalışması sırasında doğal gaz hattına zarar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Gaz çıkışından dolayı yangın çıkmıştır. 187 Doğalgaz Acil Ekipleri doğal gaz vanasını kapatmış ve itfaiye yangını söndürmüştür. Hasar gören belgede onarım çalışmalarına başlanmıştır."