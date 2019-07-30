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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Doğal gaz borusu delindi - SİİRT

Doğal gaz borusu delindi - SİİRT

- Yol yapımı çalışmaları - Olay yerinden görüntü - Ekiplerin müdahalesinden görüntü Siirt 'te doğal gaz borusu delindiSİİRT (AA) - Siirt 'te yol yapım çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.Bahçelievler Mahallesi 1408. Sokak'ta Siirt Belediyesi ekiplerince yol yapım çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz borusunu delmesi üzerine, gaz sızıntısı meydana geldi.Şiddetli şekilde patlayan borudan gaz nedeniyle olay yerine polis, doğal gaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Borunun geçtiği bölgede yer alan ekmek fırınının kapatılmasının ardından, bölgeye verilen gaz kesildi.Ekiplerin boruyu onarma çalışması sürüyor.

Polis İş Makinesi Gaz Sızıntısı Ekmek Fırını 

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