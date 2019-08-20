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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Doğadaki parçaları süs eşyasına dönüştürüyor - KONYA

Doğadaki parçaları süs eşyasına dönüştürüyor - KONYA



: - Emekli öğretmen Emine Kaplan'ın atölyeye çevirdiği mutfağında çocuklarla yaptığı süs eşyalarını yapması - Evinin odalarını süsleyen çalışmalar - Emine Kaplan Us'la röportaj - Proje kapsamında yayımlanan kitap - Rukiye Konuk Er ile röportajDoğadaki parçaları süs eşyasına dönüştürüyor - Konya 'da yaşayan emekli öğretmen Emine Kaplan Us, çevreden topladığı dal, taş, yosun, kozalak, yaprak, odun parçası ile meyve çekirdeklerini, mutfağına kurduğu atölyede süs eşyasına çeviriyor - Emine Kaplan Us: - "Çok güzel ürünler çıkardık. Kaplumbağa, kirpi ve baykuş yaptım. Bir kozalaktan sınırsız kuş çeşidi, inek, at, eşek, kuzu, koyun, keçi yaptım. Yaptığım baykuşları, yurt dışına ihraç etmek için bir firmanın da talebi oldu"KONYA (AA) - ABDÜLHAMİT YAŞAR - Konya 'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Emine Kaplan Us, çevreden topladığı dal, taş, yosun, kozalak, yaprak, odun parçası ile meyve çekirdeklerini, mutfağına kurduğu atölyede süs eşyasına dönüştürüyor.Doğa dostu 59 yaşındaki Emine Kaplan Us, çevre duyarlılığını artırmak, bazı doğal parçaları dönüştürüp değerlendirmek için evinin mutfağını atölyeye çevirdi.Çevreden topladığı dal, taş, yosun, salyangoz kabuğu, kozalak, yaprak, odun parçası ile meyve çekirdeklerini işleyerek süs eşyasına çeviren Us, doğal malzemelerden adeta sanat eseri çıkarıyor.Us, bugüne kadar yaptığı eserleri, ilçenin işlek noktalarında vatandaşlarla da buluşturdu. - Kuru ağaç dalları sanata dönüştüEmekli öğretmen Us, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğadaki bazı parçaların çeşitli yollarla değerlendirebileceğini söyledi.

Çocukluğunda kurumuş ağaçlara ilgi duyduğunu ifade eden Us, şöyle konuştu:"Kuru ağaçlara baktığımda duygulanırdım. Ondan çeşitli objeler yapmaya çalışırdım. Yaptığım tüm çalışmaları evimize gelenler 'Sen tekrar yaparsın.' diyerek alıp götürürdü. Doğada ham madde bol. Çok güzel ürünler çıkardık. Kaplumbağa, kirpi ve baykuş yaptım. Bir kozalaktan sınırsız kuş çeşidi, inek, at, eşek, kuzu, koyun, keçi yaptım. Yaptığım baykuşları, yurt dışına ihraç etmek için bir firmanın da talebi oldu. Yani çalışmalarım yavaş yavaş uluslararası boyuta da taşınıyor."Çalışmalarına ev kadınlarının da ilgi duyduğunu ve birçok eşyanın yapımında kendisine destek verdiğini ifade eden Us, eve sığmayan ürünlerine yer bulmakta zorlandığını belirtti.
Bu kapsamda çıkardığı kitabını hediye ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan takdir gördüğünü anlatan Us, açacağı bir sergiden elde edeceği geliri de engelli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlayacağını kaydetti.
- "Çalışmayı uluslararası projelerde değerlendirmeyi düşünüyoruz"Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Rukiye Konuk Er ise doğa dostu Us'un yüksek lisans öğrencisi olduğunu söyledi.

Us'un atık maddelerden yaptığı çalışmaları gördükten sonra kabiliyetinin keşfedilmesi gerektiğine inandığını belirten Er, şu ifadeleri kullandı:"Kendisiyle yaptığı çalışmaların detaylı bilgi ve resimlerinin yer aldığı kitap hazırladık. Bu çalışmayı ulusal ve uluslararası projelerde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Sıfır Atık Projesi'nde maliyeti olmayan malzemelerle çok farklı etkinlikler ortaya çıkıyor. Sıfır maliyetle, verimli, evimizin ve iş yerimizin bir köşesini süsleyecek çok güzel ürünler elde edebiliyoruz."

Emekli Öğretmen Yurt Dışı Yüksek Lisans Uluslararası Öğrenciler 

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