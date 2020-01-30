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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Doğada yaralanan şahinler hayvanat bahçesinde rehabilite edilip doğaya kazandırılıyor

Doğada yaralanan şahinler hayvanat bahçesinde rehabilite edilip doğaya kazandırılıyor

- Şahinlerden görüntüler

Rehabilitasyon Tedavi Süreci Ülfet Avcılık Hayvanat Bahçesi 

-- Veteriner Hekim Röp.
-- Detay

( KOCAELİ - ÖZEL)- Yaralı kuşlar için hazırlanan özel kafeste avcılık içgüdüleri tekrar kazandırılıyor KOCAELİ

- Kocaeli'de bulunan hayvanat bahçesinde bulunan özel kafes, doğada yaralanan kuşların rehabilitasyon ve tedavi süreçlerinde kullanılıyor. Yaralı kuşlar kafeste tekrar avlanma içgüdüsünü kazanan ve iyileşen kuşlar doğaya salınıyor. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 80 dönümlük alanda kurulu olan ve 3 binin üzerinde hayvan nüfusuna ev sahipliği yapan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'na getirilen yabani kuşlar tedavi sürecinin ardından özel bir kafese alınarak doğal yaşamlarına hazırlanıyor. Avcılar tarafından vurulan yada doğada aç kalarak güçsüz düşen kuşlar için hazırlanan kafeste avlanma içgüdülerini tekrar kazandırmak için hazırlanmış alanlar bulunuyor. Bu kafeste iyileşen kuşlar, ilgili müdürlüklerle birlikte yapılan çalışma doğrultusunda yeniden doğal yaşamına kavuşturuluyor. "Tedavi sürecinde elle beslediğimiz için avcılık içgüdülerini kaybediyorlar" Doğada yaralanan kuşları tedavi ederek yeniden doğaya kavuşturduklarını ifade eden hayvanat hahçesi veteriner hekimi Hilal Akbaş, "Doğada yaralanmış kuşları, Orman Bölge Müdürlüğü ve Yaban Hayatı Müdürlüğü kontrolü dahilinde burada rehabilite ediyoruz. Bize gelen kuşlar genelde avcılar tarafından vurulmuş yada dönemsel olarak aç kalmış ve güçsüz düşmüş oluyor. Bu hayvanların tedavi süreci bittikten sonra herhangi bir eksiremite eksikliği yada uçamama, tek ayağının olmaması gibi bir durum olmadığı sürece tekrar doğaya tekrar kazandırılması konusunda yaban hayatı müdürlükleri ile birlikte çalışıyoruz. Bu kafesimiz onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kafes. Üç boyutlu olarak kullanabiliyorlar. Doğada hareketli dallardan tutun yerdeki yiyecek aramak için çabalayacakları alanlara kadar düşünülmüş bir yer. Tedavi sürecinde hayvanları hazır gıdalarla elle beslediğimiz için alışmış oluyorlar ve tekrar doğada avlanmak onlar için bir külfet haline gelebiliyor. O nedenle bu kafeste onları tekrar avlanma iç güdüsü oluşturacak şekilde hazırlıyoruz. Uçabilecek hale gelenleri ise yaban hayatı müdürlükleri ile doğaya kazanımını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

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