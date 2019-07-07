Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğada dolaşıp yabani meyve ağaçlarını aşılıyor - SAMSUN

Doğada dolaşıp yabani meyve ağaçlarını aşılıyor - SAMSUN

- Ev hanımı Hacer Üstündağ'ın evinde yerli tohumu çoğaltmak için diktiği sebze fidelerinden detay görüntü - Üstündağ'ın, doğadaki meyve ağaçlarına aşıma yapması - Ağaçlara yapılan göz aşısı - Üstündağ'ın yerli üretim yapılan tohumları paketlemesi - Üstürdağ ile röportajDoğada dolaşıp yabani meyve ağaçlarını aşılıyor - Samsun 'un Ayvacık ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hacer Üstündağ, 10 yıldır doğada gezerek, yabani meyve ağaçlarını aşılayıp yok olmalarını önlemeye çalışıyor - Hacer Üstündağ: - "Evimin ve bahçemin önündeki yabani meyve ağaçlarının tamamını aşıladıktan sonra, doğada bulunan ve yabani hayvanların yararlandığı meyve ağaçlarına da aynı uygulamayı yaptım. 10 yılda yaklaşık 200 ağaç aşıladım"SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun 'un Ayvacık ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Hacer Üstündağ, 10 yıldır doğada gezerek, yok olmamaları için yabani meyve ağaçlarını aşılıyor.Döngel Mahallesi'nde oturan 38 yaşındaki Hacer Üstündağ, 10 yıl önce doğada kendiliğinden yetişen meyve ağaçlarını aşılamaya başladı.
Ormanlık arazide yetişen yabani kiraz, vişne, elma, armut, Trabzon hurması, ayva, incir ve kızılcık ağaçlarını her gün kilometrelerce gezerek tek tek bulan Kurnaz, bunlara göz ve kalem aşısı uyguluyor.Hacer Üstündağ, AA muhabirine, aşıladığı ağaçların, doğal olarak yetiştikleri için ilaç kullanmadan meyve verdiğini söyledi.

Bu meyve ağaçlarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu anlatan Üstündağ, "Onları aşılıyorum ki gelecek nesillere faydası olsun. Çünkü aldığımız bodur meyve ağaçları ilaçsız, gübresiz meyve vermiyor. İlaç ve gübre kullanılmadığında meyveler olgunlaşmadan çürümeye başlıyor. Bu ağaçlar ise tamamen doğal olarak büyüyor, meyvesi de organik." dedi.
Tarım ve Orman Müdürlüğünden meyvecilik eğitimi aldığını dile getiren Üstündağ, şöyle devam etti:"Evimin ve bahçemin önündeki yabani meyve ağaçlarının tamamını aşıladıktan sonra, doğada bulunan ve yabani hayvanların yararlandığı meyve ağaçlarına da aynı uygulamayı yaptım. 10 yılda yaklaşık 200 ağaç aşıladım. Bu ağaçları insanlar kesiyor, yaşlı ağaçlar da yok oluyor. İnsanlarımız gübre ve ilaçla çok meyve veren bodur ağaçları tercih ediyor. Bu ağaçlar sahipsiz kalınca azaldılar. Ata meyve ağaçlarımız kaybolmasın diye yola çıktım. Bu ağaçları çocuklarımızın bulamamasından korkuyorum. " - Organik sebze tohumlarını da topluyorTürkiye'de organik yetişen sebzelerin tohumlarını da bahçesinde ekerek çoğaltmaya çalıştığını anlatan Üstündağ, "Türkiye'nin çeşitli yerlerinden ata tohumu dediğimiz 100'ün üzerinde organik tohum çeşidi topladım. Bunların tohumlarını küçük bir poşete koyarak buzdolabında saklıyorum. Ata tohumu olarak fasulye, mısır, bakla, çilek, biber, domates, salatalık ve bezelye tohumları topladım." diye konuştu.
Üstündağ, 2 çocuğuna da yabani meyve ağaçlarını aşılama ile tohum çoğaltmayı öğrettiğini kaydetti.

Buzdolabı Muhabir Yerli Üretim Yabani Hayvanlar Yerli Tohum 

İlgili Foto Galeriler
İlginç Buzdolabı Çizimleriİlginç Buzdolabı Çizimleri
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı