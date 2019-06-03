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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen genç 11 saat sonra kurtarılabildi

Doğa yürüyüşünde kayalıklardan düşen genç 11 saat sonra kurtarılabildi

AFAD EKİPLERİNİ YARALIYI SEDYEYE BİNDİRMESİ

İlk Müdahale Sekte Jandarma Kayalı Sağlık Ekipleri 

-HASTANE GİRİŞİ

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gerger ilçesinde 3 arkadaşı ile birlikte doğa yürüyüşüne çıkan şahıs 30 metre yüksekteki kayalıklardan düştü. Şahsa 11 saat sonra ulaşılabildi. Olay, Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü, Yaylacık mezrasında meydana geldi Gerger ilçesinde doğa yürüyüşünde uçuruma yuvarlanan şahıs, AFAD, jandarma ve 112 sağlık ekiplerinin 11 saat süren operasyon sonrasında kurtarıldı. 4 arkadaş sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıktı. Arkadaşları ile doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan (37) dengesini kaybederek 30 metrelik kayalıklardan aşağı düştü. Ağır yaralanan şahsa ulaşmayınca 112'yi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine ulaştı. AFAD, 112 sağlık ve jandarmadan oluşan ekipler, halatların yardımıyla yaralanan şahsı bulunduğu yerden kurtararak ambulansa bindirdi. Şahıs daha sonra ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. (ÖFA-AHM)
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