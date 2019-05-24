Doğa öncüleri geleceklerine sahip çıktı

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( İSTANBUL )- Doğa öncüleri projelerini İstanbul’da sundu İSTANBUL



- Türkiye genelindeki ortaokul ve lise öğrencileri, doğaya koruma üzerine hayata geçirdikleri projeleriyle birlikte, İstanbul’da organize edilen bir buluşmada bir araya geldiler. Türkiye’nin Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın düzenlediği Doğa Öncüleri Gençlik Programı’nda yer alan Türkiye genelindeki 75 okulun öğrencileri, doğa koruma projeleri arasından seçilen 10 projenin ve umut vaat eden çalışmaların sahibi gençler, İstanbul’da buluştu. Hatay’dan Antalya’ya, İzmir’den Kars’a pek çok farklı şehirden doğa öncüsü genç, dünyanın geleceği adına değişim oluşturdukları projelerini katılımcılara sundular. Ortaokul ve lise öğrencisi gençlerin projelerini anlattıkları ve birbirleriyle tanışma imkânı buldukları Doğa Öncüleri Gençlik Konferansı düzenlendi.

“Şu anda 75 okulda faaliyet gösteriyoruz önümüzdeki sene içinde arttırmayı hedefliyoruz” Proje hakkında bilgi veren Doğal Hayatı Koruma Derneği Vakfı Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, “Mersin, Hatay, Antalya, Kars gibi illerimizden öğrencilerimiz buradalar. Bir sene boyunca 4 ana başlıkta çevre kulüplerinde projelerini yaptılar, kendi yerel çevre sorunlarını tespit ettiler. Kimisi plastik avcısı, kimisi gıda savaşçısı, kimisi su melekleriydi, kimisi de yaban hayat koruyucusuydu. Çok güzel projeler geldi, bizi çok heyecanlandırdı çocuklarımızın içindeki değişim gücünü gördük. Şu anda 75 okulda faaliyet gösteriyoruz önümüzdeki sene içinde arttırmayı hedefliyoruz. Her çocuk küçük adımlarla çevresinde ki olumlu değişimin parçası olacak” dedi.

Pasinli sözlerini şöyle devam etti: “Bu programda bizi etkileyen bir şey oldu. Biz genelde burs konuşuruz, başarılı çocukları konuşuruz ama onlar 100 kişide belki 5 kişi birde geride kalan 95 çocuk var bu programa dâhil olan aslında akademik başarısı çok düşük çocuklar kendilerini gösterme fırsatı yakaladılar. Belki matematikte başarılı değiller ama değişim oluşturmada da ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdiler. Bu uygulama aslında dünyada değişik bir uygulama. Genelde Sivil Toplum Kuruluşları okullara gidiyor ve bir seferlik eğitim verip çıkıyor. Biz çocukları dinledik ne istiyorlar diye, dediler ki artık bize bir şey anlatmayın. Bilgiye boğulmuş durumdayız, bilgi zaten var. Biz bir şeyler yapmak istiyoruz enerjimiz var. Bize öncülük edin dediler. Bizde kurumsal hayatta proje yazma konusunda yetişmiş arkadaşlarımızı gönüllü olarak öğrencilerimizle buluşturduk. Onlar projelerde öncülük yaptılar, bizlerde bilgi aktarımında bulunduk. Biz tamamen onların yolculuğunda yol arkadaşlığı yaptık”. “Oklu kirpilerin nesillerinin tükenmesini istemiyorum” Yarışmaya sergilenecek projelerden birinin sahibi Antalya Kaş Ortaokulu öğrencisi Ahmet Erkan, “Projemizi yapmamızın amacı yollarda sıkça gördüğümüz ezilme sonucu ölü olarak oklu kirpileri korumak amacıyla böyle bir proje yaptık. Projeyi gerçekleştirme zamanımızda birçok zorluklarla karşılaştık. Tabela yöntemine başvurduk. Villaların önlerine yanlarına düzgün bir şekilde tabelalar yerleştirdik ama villa sahipleri bu tabelaları istemediklerini söylediler. Daha sonra ise bilgi toplamaya başladık ve bu programa başvuruda bulunduk. Köylüler oklu kirpilerini tanıyorlardı ama bilinçsiz bir şekilde tanıyorlardı. Gördüklerinde zarar vereceklerini düşünüp onları öldürmeye çalışıyorlardı. Biz onlara oklu kirpilerin zararsız olduklarını, kemirgen olduklarını anlattık onlarda bu sayede bilinçlendiler. Köylüler daha sonra ise meyve yediklerinde onları öldürmek yerine tarlalarını çitlerle çevirip içeri girmelerini engelliyorlar. Oklu kirpilerin nesillerinin tükenmesini istemiyorum” açıklamasında bulundu. Aynı projede yer alan İsmail Deniz ise duygularını şu şekilde ifade etti: “Biz levhaları yerleştirmeden önce 9 tane oklu kirpinin ezildiğini gördük daha ise arkadaşım ile birlikte levhalar yapıp yollara diktik tabelalarımızı. Levhalarımızı diktikten 1 ay sonra 2 tane ezilmiş oklu kirpi olduğunu gözlemledik. Buda bizi oldukça sevindirdi”. Değerlendirmeler sonrasında en beğenilen iki proje ödüllendirilecek. (UGR-ACÖ-E)

