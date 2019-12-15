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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Doğa Kolejinde velilerden protesto

Doğa Kolejinde velilerden protesto

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( İSTANBUL )- Velilerden Doğa Koleji protestosu havadan görüntülendi İSTANBUL

- Çocukları Doğa Koleji'nde eğitim-öğretim gören veliler, kurumun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesini protesto etti. Doğa Koleji'nin Ataşehir'deki yönetim binası önünde toplanan veliler, kurumun devriyle ilgili dün yapılacağı duyurulan açıklamanın ertelenmesini protesto etti. Alkış tutarak sloganlar atan veliler, zaman zaman da yolu trafiğe kapattı. Yoldan geçen araçların sürücüler de korna çalarak velilerin protestosuna eşlik etti. Kurumun kendilerini oyaladığını ileri süren veliler, ellerinde "Öğretmenlerimizin maaşlarını verin" pankartları taşıdı. Öğrenci Velisi Reyhan Acaroğlu, "Aylardır okulumuzla, eğitimimizle sıkıntılar yaşıyoruz. Yarın da durdurulacağı söyleniyor. Öğretmenlerimiz mağdur. Biz okulumuzda kalmak istiyoruz. Çocuklarımız öğretmenlerinden, arkadaşlarından ayrılmak istemiyor. Çaresiziz, zor durumdayız” diye konuştu.
Velilerin protesto gösterisi havadan da görüntülendi.
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