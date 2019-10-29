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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Doğa harikası Ulugöl’de sonbahar renkleri Haberi

Doğa harikası Ulugöl’de sonbahar renkleri Haberi

drone görüntüsü

Yabancı Turist Sonbahar Yaz Mevsimi Irak Krater Gölü 

-Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile röp.
-detaylar
-Fotoğraflar

( ORDU -ÖZEL-DRONE)- Ordu’nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl Tabiat Parkı, sonbaharın renkleriyle insanları mest ediyor- Yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliği olan Ulugöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor- Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ:- “Gölköy’ün her tarafı bir posterdir” ORDU

- Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl, oluşturduğu renk cümbüşüyle sonbaharda da doğaseverleri cezbetti. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, ilçenin her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, “Gölköy’ün her tarafı bir posterdir. Gölköy’ün şehir merkezi, yaylası, kalesi, Ulugöl’ü, tarihi yerleri ve menderesleri ile tabiat kaynağıdır” dedi.
Ordu’nun Gölköy ilçesinde bulunan ve denizde bin 200 metre yükseklikte yer alan, Türkiye’nin 36’ncı tabiat parkı ‘Ulugöl’, sonbaharda doğa renkleriyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahip olan Ulugöl Tabiat Parkı, yaprakların rengarenk solmaya başlamasıyla birlikte görenleri adeta kendine hayran bıraktı. Bir krater gölü olan ve sonbahar mevsiminin gelmesiyle beraber yeşilden turuncuya dönen renkleri üzerinde barındıran Ulugöl’ü ziyaret eden doğaseverler, gördükleri manzara karşısında da hayran kalıyor. “Gököy’ün her tarafı posterdir, yılın 12 ayı yaşanılacak bir ilçedir” Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Gölköy’ün sadece 3 aylık yaz mevsiminde değil, yılın 12 ayında yaşanılabilir bir ilçe olduğunu hatırlattı. Gölköy ilçesinde bulunan doğa harikası Ulugöl’ün ve yaylaların her mevsim güzel olduğuna değinen Başkan Fikri Uludağ, “Gölköy ilçemiz merkezi ve mahalleleri ile beraber sürekli dolu. Ulugöl Tabiat Parkı’nın yazı, güzü ve kışı daha da farklı. Kış aylarında oradaki hava daha güzel. Doğaya verilen renkler daha güzel. Gölköy’ün her tarafı bir posterdir. Gölköy’ün şehir merkezi, yaylası, kalesi, Ulugöl’ü, tarihi yerleri ve menderesleri ile tabiat kaynağıdır. Gölköy’de yılın 12 ayı yaşanılabilecek bir ilçedir” ifadelerini kullandı.
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