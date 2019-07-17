Doğa harikası şelale ziyaretçi akınına uğruyor Haberi

-İnsanların yürüyerek şelaleye inmesi

-Kalyondan görüntü

-Şelaleden görüntü

-Şelalenin altından görüntü

-İnsanların şelaleyi izleyip, fotoğraf çektirmesi

-Şelaleden genel ve detay görüntüler

-Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'in konuşması



( MERSİN -ÖZEL)- Mersin’in Mut ilçesinde Ermenek Çayı üzerinde yeşilliklere bürünmüş derin bir vadi içindeki Yerköprü Şelalesi, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor- Geçen yıl 28 bin kişinin ziyaret ettiği şelale, bu yılda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor- Asma köprü üzerinden 204 basamak inip, yaklaşık 600 metre yürüyerek şelaleye ulaşan ziyaretçiler, doğa harikası şelaleyi herkesin gelip görmesini tavsiye ediyor MERSİN



- Mersin’in Mut ilçesinde Ermenek Çayı üzerinde yeşilliklere bürünmüş derin bir vadi içindeki Yerköprü Şelalesi, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Geçen yıl 28 bin kişinin ziyaret ettiği şelale, bu yılda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mersin'in önemli turizm merkezlerinden biri olan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından da tabiat anıtı olarak tescillenen doğa harikası Yerköprü Şelalesi, bugünlerde Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Mut’a 35 kilometre, Ermenek’e 74 kilometre uzaklıktaki şelale, 110 milyon yıl önce kretose yaşlı kireçtaşlarının faydalanması sonucunda çok dar bir kaynak suyun varlığıyla ortaya çıktı. Ermenek Çay’ının çok sarp bir kanyondan çıkış noktasında bulunan şelale, 29 metre kadar yüksekten aşağı dökülüyor. Yerköprü Şelalesi’nin döküldüğü yerin arkasında bir mağara ve su berrak bir göl bulunuyor. Şelalenin, kendisini oluşturan 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve tabanı göl olan su tünelinin içerisindeyse, doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor. Köprü görevi yapan mağaranın Gezende Barajı'ndan gelen suyla beslenmesi ve kayanın dibindeki gözden çıkan suyun birleşme yerindeki hareketlilik beraberinde serinliği getirirken, suyun düştüğü noktada da oluşan güzellik izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Ziyaretçiler, asma köprü üzerinden 204 basamak inilip yaklaşık 600 metre yürünerek şelaleye ulaşıyor. Geçen yıl 28 bin kişinin kişinin ziyaret ettiği şelaleye, bu yılda yoğun ilgi var. Günde ortalama 100 ile 150 kişinin ziyaret ettiği şelaleyi vatandaşlar kişi başı 5 lira vererek gezebiliyor. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Yer Köprü Şelalesi'nin Türkiye için önemli bir yer olduğunu belirterek, "İnsan doğayla ilgili güzel bir ortam görmek istiyorsa mutlaka Yer Köprü Şelalesi'ni gezmek zorunda. Yer Köprü ile ilgili hem Milli Parklar hem Orman Bölge Müdürlüğü ve Valiliğin çok ciddi yatırımları var. İnsanların çok rahat bir şekilde doğayla iç içe harika bir şelale izleniminde gezip, dolaşabileceği bir yer. Biz bunun için Mut'un şanslı olduğunu düşünüyoruz. Sadece Mersin değil herkesi burayı gezmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

(KRY-

