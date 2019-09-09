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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Doğa harikası Gölcük Krater Gölü havadan görüntülendi İzle

Doğa harikası Gölcük Krater Gölü havadan görüntülendi İzle

-Gölcük tabiat parkı krater gölü ve kıyıdan drone çekimi detaylar

Amatör Balıkçı Yabancı Turist Ziyaretçiler Bisiklet Krater Gölü 

--Tabiat parkı genel drone çekimi görüntüleri
--İneklerin bulunduğu kıyı şeridi drone çekimi
--İnekten kaçan aile ve aldırmadan yürüyen diğer ziyaretçilerden drone çekimi görüntüler
--Genel drone çekimi görüntüler

( ISPARTA ) ISPARTA

- 'Torosların nazar boncuğu' olarak nitelendirilen, kentteki gül ve lavanta turizmiyle birlikte ivme kazanan Gölcük Tabiat Parkı ve krater gölü havadan görüntülendi.Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı ve krater gölüne yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle, hafta sonlarında piknik amaçlı olarak binlerce kişinin ziyaret ettiği Isparta’ya 12 kilometre uzaklıktaki Gölcük Krater Gölü manzarasıyla da hayran bırakıyor. Kimi vatandaşlar bölgede piknik yapma imkanı bulurken kimi de sahil şeridi boyunca yüzme ve yürüyüş yapmanın tadını çıkarıyor. Gölcük, birçok aktiviteye ev sahipliği yapıyor Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından bir süre önce hayata geçirilen proje kapsamında özel bir turizm firmasına ihale edilen Gölcük Tabiat Parkı’nda doğa harikası bir krater gölü ve doğal güzellikleriyle farklı kuş türlerini gözlemlemeye imkan tanıyan alanlar yer alıyor. Piknik, yürüyüş, bisiklet, doğa fotoğrafçılığı da yapılabilen tabiat parkı, aynı zamanda hemen her gün piknik yapılabilen Gölcük Tabiat Parkı’nda haftanın 3 gününde de amatör balıkçılığa imkan tanınıyor. (FK-
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