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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Doğa harikası Delikli Kaya Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor İzle

Doğa harikası Delikli Kaya Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor İzle

Delikli kaya şelalesinden detaylar

Cennet Şelale Ormanlı Alabalık Ziyaretçiler 

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( ARTVİN )- Artvin'in Murgul ilçesinde ve adeta saklı bir cenneti andıran Delikli Kaya Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor ARTVİN

- Artvin’in Murgul ilçesine bağlı Başköy'de sarp ormanlık alanda, kayanın içinden akan su ile doğal yollarla oluşan yüzük şeklindeki “Delikli Kaya Şelalesi” ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz yıl Murgul Kaymakamlığı tarafından turizme kazandırılan şelale özellikle sıcak havalarda vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Tortul kayaç üzerindeki 7 metre yüksekten kireç ve kil taşının suyu zamanla aşındırmasıyla 4 metre çapında oluştuğu tahmin edilen 'yüzük' şeklindeki delikli bir kaya içinden akan şelaleye bölge halkı tarafından 'Delikli Kaya' adını verilmiş. Murgul Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteği ile şelale bölgesinde çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla turizme kazandırılırken, başta fotoğraf tutkunları ve doğa severlerin yoğun ilgisini çeken şelaleye ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. "Anlatmayla olmaz gelip görmek lazım" Delikli Kaya'yı görmek için ailesiyle Rize’den gelen Serkan Saraç ikinci kez Delikli Kaya'yı ziyaret ettiğini ifade ederek “Burada insan enerji depoluyor, deşarj oluyorsunuz, insan keyif alıyor. Burayı anlatmayla olmaz insanların gelip yaşaması lazım” dedi.
"Tek isteğimiz çevreye çöp atmasınlar" Delikli Kaya Şelalesi'nin bulunduğu Başköy köyü sakinlerinden 64 yaşındaki Mehmet Yıldızlı, ülkenin farklı yerlerinden insanların şelaleyi görmeye geldiğini ifade ederek, “Bu durum bizi hiç rahatsız etmiyor. İnsanlar gelip bu güzellikleri görüyor, bizde bu durumdan hoşnut kalıyoruz. Onlardan sadece tek isteğimiz var; etrafa çöp atmasınlar” diye konuştu.
"Çocukluğumuzun geçtiği delikli kaya ekmek teknemiz oldu" Bölgede alabalık çiftliği işleten Zeki Topaloğlu ise yaptığı açıklamada "Delikli Kaya Şelalesi turizme açıldıktan sonra bizim tesisimize gelenler artmaya başladı.
Şelaleyi görenler dönüşte gelip kahvaltısını yapıp yemeğini yiyor kimisi de balık alıp evine götürüyor. Çocukluğumuzun geçtiği delikli kaya şelalesi ekmek teknemiz oldu” ifadelerini kullandı. (AG-ÖS-Y)
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