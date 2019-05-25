Doç. Dr. Tanrıkulu: “Fıtık belirtileri görülen kişilerin vakit kaybetmeden hekime başvurmaları lazım” Haberi

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( KONYA ) - KONYA



- Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Tanrıkulu, fıtık tedavisinin tek çözümünün ameliyat olduğunu belirtirken fıtık belirtisi görülen hastaların vakit kaybetmeden doktoruna başvurmaları gerektiğini söyledi.



Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Tanrıkulu, fıtık nedeniyle kendilerine başvuran hastalarda en fazla görülen şikayetin kasıkta ve göbekte şişlik olduğunu belirtti.

Tanrıkulu, “Peki fıtıkta hastalar geç kalınca ne olur? Bu fıtık bölgesinden dışarı çıkan karın içi organlar, daha da büyüyerek hastanın iş güç kaybına sebep olabilir. Dışarı çıkan bağırsaklar fıtık kesesi içinde boğularak hastanın ölümüne kadar giden sonuçlara sebep olabilir. Bu durumlardan hastaların vakit kaybetmeden hekimine başvurması ve bir şekilde ameliyatının yapılması lazım. Fıtıkta tek tedavi yöntemi şu anda ameliyattır. Ameliyat yöntemlerini biz hastanemizde iki farklı yolla yapıyoruz. Ya açık ameliyat ya da kapalı ameliyat olarak adlandırdığımız laparoskopik fıtık tamiri şeklinde yapıyoruz. İki ameliyatın kendi aralarında bir takım farklılıkları var. Açık ameliyat, belden yapılan bir iğneyle sadece bel altını uyuşturarak yapılabileceği gibi genel anesteziyle de yapılabilir. Ancak kapalı ameliyat bunun aksine sadece genel anesteziyle yapılmaktadır. Kapalı ameliyatın açık ameliyata göre en büyük avantajı ameliyat sonrası dönemde ağrının oldukça az olması, işe dönüş süresinin oldukça kısa olması, yani hastanın çabuk toplanmasıdır. Özellikle iki taraflı kasık fıtığı olanlarda geçirilmiş ameliyat sonrası nükseden fıtıklarda ve çok büyük karın fıtığı olanlarda kapalı ameliyat daha fazla tercih edilmektedir“ dedi.

Tanrıkulu, hastaların fıtık olmaması için dikkat etmesi gereken hususlardan bahsederek, "Fıtıkların büyük bir kısmı doğumdan itibaren gelen bir süreç olduğu için buna herhangi bir şey yapamazlar. Ama fıtığın ilerlememesi için hastaların aşırı öksürükten kaçınmaları, sigara içmemeleri, aşırı kilo almamaları ve ağır işlerde çalışmamaları gerekir. Ameliyat olduktan sonra da şekilde bu uyarılar uymaları gerekmektedir” diye konuştu.

(SY-İP-Y)

