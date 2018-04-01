Doç. Dr. Özkırış: “Sinüziti tedavi ettiği söylenen acı kavun öldürebilir”

-Doç. Dr. Mahmut Özkırış ile röportaj



( KAYSERİ -HD) KAYSERİ



- Acıbadem Kayseri Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Özkırış, halk arasında sinüziti tedavi ettiği iddia edilen acı kavun bitkisinin, ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi.



Yüz iskeletindeki hava boşlukları olarak tanımlanan sinüslerin enfeksiyon ve iltihap ile dolması ile sinüzit hastalığı oluştuğunu belirten Doç. Dr. Özkırış, hastalığın daha çok kış aylarında ve mevsim geçişlerinde polenlere bağlı olarak görüldüğünü ifade etti.

Sinüzit hastalığının akut ve kronik olarak sınıflandırıldığını belirten Doç. Dr. Özkırış, “Akut sinüzitler iki haftadan biraz daha uzun süren sinüzitler olarak tanımlanırken, 12 haftayı geçtiğinde artık hastalık kronik hale geliyor. Akut sinüzitler daha çok enfeksiyona dönük ilaç tedavisi ile rahatlatırken kronik sinüzitler de daha çok cerrahi tedavileri uygun görüyoruz” dedi.

Acı kavun yerine tuzlu su Söz konusu tedavilerin dışında halk arasında ‘acı kavun’ adı verilen bir bitkinin buruna çekilmesi yoluyla geliştirilen bazı alternatif tedavi yöntemlerine de başvurulduğunu söyleyen Doç. Dr. Özkırış, bitkinin tedavi etmek bir yana ölümcül sonuçlara kadar varabilecek tablolar oluşturduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Özkırış, “Acı kavun buruna çekildiğinde alerjik bir reaksiyon getirdiği için yoğun bir salgı yapıyor, hastalar da sinüslerin boşaldığını düşünüyor. Bu alerji reaksiyonu geliştirildiği zaman hastalarda ölüme varan komplikasyonlar ortaya çıkarabiliyor. Bunun yerine rahatlamak için tuzlu suyla burun sabah ve akşam yıkanabilir. Onun haricinde bir hekime kontrolünde gereken muaeyenin ardından tedaviye başlanmalıdır” diye konuştu.

‘Burun anjiyografisi’ kesin çözüm En son cerrahi yöntemlerden, ‘burun anjiyografisi’ olarak tanımlanabilecek tedavinin, kısa sürede olumlu sonuçlar doğurduğunu kaydeden Doç. Dr. Özkırış, sözlerini şöyle sürdürdü: “Endoskopik sinüs cerrahileri özellikle uzun zamandır yapılmakta ama son zamanlarda balon sinoplasti denilen özel bir tedavi yöntemini kullanmaktayız. Bu yöntem, koroner anjiyografi dediğimiz kardiyolojide kalp damarlarında açılması tekniği gibi aynı şekilde buruna uygulanana bir formattır. Bu yöntemde kateterler ile sinüslerin ağzına girilir ve kapalı olan bölgeler açılır. Bu, bir nevi burun anjiyografisidir.” Özellikle üs solunum yolu enfeksiyonunun uzun sürdüğü dönemlerde bağ ağrısı ile kendini gösteren sinüzit hastalığının belirtilerini, burun tıkanıklığı, koku bozuklukları, öne doğru eğildiğimizde basınç hissi, sabahları zor uyanma, kronik yorgunluk ve konsantre olamama şeklinde sıraladı.

