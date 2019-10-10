-İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli'nin konuşması

-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın konuşması

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( İSTANBUL ) Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Köleliğe ancak bilimle karşı koyabiliriz"- "Köklerinden kopan bir millet kurumaya mahkumdur" İSTANBUL



- İstanbul Aydın Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni’ni gerçekleştirdi. Törende gençlere seslenen Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bu eğitim yuvasının çatısı altında gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Geleceği kurarken; bilimle, sanayiyle, teknolojiyle yoğrulmamız lazım. Köleliğe ancak bilimle karşı koyabiliriz” dedi.

Üniversitenin Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde düzenlenen törene; Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Çek Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Egemen Bağış, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törende yeni akademik yılın ilk dersi DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından verildi.

“Köklerinden kopan ülkeler kurumaya mahkumdur” Açılış konuşmasında gençlere seslenen Doç. Dr. Mustafa Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili gençler, küresel dünyada artık sınırlar kalktı. Bunu nitelendirirken sanki çok yararlı bir durummuş gibi birbirimize aktarıyoruz. Fakat dünyada sınırların kalkıp, koskoca dünyanın küresel bir köy haline gelmesinin gelişmekte olan ve ekonomisi savunmasız olan ülkeler için ne kadar tehlikeli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Sınırlar kalkınca büyük balık küçük balığı yutar, daha güçlü kültüre sahip olan milletler, kültürü ve tarihi daha zayıf olan milletleri etkisi altına alır. Bu nedenle her ne olursak olalım köklerimizden asla kopmayalım. Köklerinden kopan ülkeler kurumaya mahkumdur. Küresel dünyanın sunduğu yenilikleri hazmetmek zorundayız. Ancak bunu köklerimizden kopmayarak yapmalıyız. İnsani değerleri toplumumuza ekmemiz ve sevgiyi asla birbirimizden sakınmamamız lazım. Bu eğitim yuvasının çatısı altında gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Geleceği kurarken; bilimle, sanayiyle, teknolojiyle yoğrulmamız lazım. Köleliğe ancak bilimle karşı koyabiliriz. Köleliğin en büyük düşmanı bilgidir. Bu düşüncelerle yeni akademik yılımızın bütün gençlerimize ve eğitim-öğretim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.” Prof. Dr. Yadigar İzmirli: “Sizleri geleceğin mesleklerine hazırlayacağız” “Üniversitemiz eğitimi dört duvar arasına sıkıştırıp sizleri sadece teorik bilgiyle hayata uğurlayan bir üniversite değildir” diyen Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, gençlere yönelik yaptığını konuşmasında, “Üniversiteli olmak için yarışan 2,5 milyona yakın genç arasından üniversitemizi tercih ederek Türkiye’nin en kapsamlı teknolojik alt yapısına sahip vakıf üniversitesi olan üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan sevgili öğrencilerimizi bu tercihlerinden ve başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. Sizler bu üniversitede kendinizi iktisadi, sosyal ve kültürel hayatın içinde; iş dünyasının ise tam da ortasında bulacaksınız. Üniversitemiz eğitime bütüncül bakmakta. Nitekim sanayi ve iş dünyasıyla yakın ilişki içerisinde sizlerin öğretim esnasında ilk iş tecrübesi edinmenizi, geleceğin mesleklerine hazırlanmanızı ve uluslararası anlaşmalar, değişim programları vasıtasıyla kolaylıkla yurt dışı tecrübesi edinmenizi sağlamaktadır. Bu bakımdan sizlerin mezun olduğunuzda nitelikli birer birey olarak yetişmiş olacağınızdan hiç şüphem yok. Yeni eğitim-öğretim yılının üniversite mensuplarına ve öğrencilerimize başarılar getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi. “Hedefinizi ve hayalinizi ne olmak istediğinize karar vererek kurun” Yeni akademik yılın ilk dersini veren DEİK Başkanı Nail Olpak ise gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Ticari diplomasi için iyi bir iletişim diline ihtiyaç vardır. Öncelikle ana dilimize hakim olmak gerekir. Onun dışında da en az bir yabancı dili çok iyi bilmek gerekir. Dil nankördür pratiğini yapın. Mezun olduktan sonra ise hayatınızı yalnızca işinizden ibaret olarak kurmayın. Sosyal, sanat, spor yönünüz olsun. Hedefinizi ve hayalinizi ne olmak istediğinize karar vererek kurun. İsminizin başındaki sıfatlara dikkat edin. Kendinizi unutmayın, sıfatı güzelleştirmek kendinizi de güzelleştirmektir. Dünya değişiyor. Bu değişimi yalnızca dijital değişim olarak algılamayın. Sosyolojik gidişatı da dikkate alın. Temkinli olun. Yol haritanız, yapacağınız işi en iyi şeklide yapmak olsun. Önünüzde güzel bir hayat var. Sizler bu güzel ülkenin geleceklerisiniz ve bizim için çok önemlisiniz.” Tören, fakülte ve meslek yüksekokullarına birincilikle yerleşen öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

