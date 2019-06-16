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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Doç. Dr. İlknur Karagöz toprağa verildi

Doç. Dr. İlknur Karagöz toprağa verildi

Cenazenin omuzlarda camiye getirilişi

Öğretim Üyesi Başsağlığı Cenaze Namazı Cenaze Aracı Kanser Hastalığı 

-Cami avlusunda Doç. Dr. İlknur Karagöz kardeşi Şenol Magır cenazenin başında
-Prof. Dr.Rıza Karagöz vatandaşların başsağlığı dilemesi
-Prof. Dr.Rıza Karagöz’ün cenaze namazı kıldırması
-Cenazenin camiden çıkartılarak cenaze aracına koyulması ve cenaze aracının hareket edişi
-Doç. Dr. İlknur Karagöz’ün Fotoğrafı

( SAMSUN ) SAMSUN

- Hayatını kaybeden Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyesi Doç. Dr. İlknur Karagöz gözyaşları içerisinde Bafra İlçesinde toprağa verildi.
Cenaze namazı ise eşi Prof. Dr. Rıza Karagöz tarafından kıldırıldı. Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Samsun OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 2 çocuk annesi Doç. Dr. İlknur Karagöz’ün (49) cenazesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinden alınarak Kaşıkçı İyigün Camisine getirildi.
Burada ikindi namazına müteakip kılınan Cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi. Cenaze namazı ise eşi Prof. Dr. Rıza Karagöz tarafından kıldırıldı. Cenazeye Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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