Doç. Dr. Aslı Doğru: 'Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir'
Doğru'nun açıklamaları
( İSTANBUL ) Doç. Dr. Aslı Doğru: "Depremin ardından şuana kadar yaklaşık 15 tane artçı deprem olmuştur ki bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir"-"Deprem 13 kilometre derinlikte oluşmuştur"-İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilmiştir"-"Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz" İSTANBUL
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