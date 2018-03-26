Doç. Dr. Albayrak; “Antidepresanların bağımlılık yaptığına dair bilimsel veri yok”

--Albayrak'ın konuşması

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( TEKİRDAĞ - ÖZEL - HD) TEKİRDAĞ



- Vatandaşlar arasında antidepresan ilaçların bağımlılık yaptığına yönelik yaygın bir kanaat bulunuyor. Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yakup Albayrak, antidepresanların bağımlılık yaptığına yönelik bilimsel bir veri bulunmadığını ifade ederken ilaç kullanımı ile ilgili bazı hayati noktalara dikkat çekti. Antidepresan grubu ilaçların halk arasında kullanımı hızla artarken bu ilaçlara dair vatandaşların aklında bir takım şüpheler de kendine yer ediyor. Bu ilaçların olumsuz etkileri ve bağımlılık yaptığına dair bir takım düşünceler de vatandaşlar arasında hızla yayılıyor. Doç. Dr. Yakup Albayrak konu ile ilgili yaptığı açıklamada antidepresanların bağımlılık yaptığına ilişkin bilimsel bir veri bulunmadığına dikkat çekerek, doktor denetiminde kullanılması durumunda hastanın olumsuz bir etki ile karşılaşmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

“Antidepresanların fizyolojik bağımlılıkları yoktur” Albayrak, hastaların da kendilerine bir takım şüpheler ile geldiğini belirtirken ilaçlara dair bu şüphelerin toplum tarafından artmasında konu ile ilgili olarak yetkili olmayan kişilerin yaptığı açıklamalar olduğunu ifade etti.

Albayrak, “Toplumda yaygın bir soru var, bize hastalarımız da soruyor; Antidepresanlar bağımlılık yapar mı? Tabi insanların kaygılarını anlayabiliyoruz. Maalesef yetkili olmayan kişilerde bazı açıklamalarda bulunuyor, antidepresanların hemen hepsinin bağımlılık yaptığı ile ilgili. Antidepresan dediğimiz ilaç grubu, oldukça geniş bir grup. Kullanım olarak da dünyada en fazla kullanılan 4 ilaç grubu içerisindedir, Türkiye’de de ilk 5 içerisinde olduğuna dair bazı veriler var. Antidepresanların fizyolojik bağımlılıkları yoktur. Yeşil ve kırmızı reçete dışındaki ilaçların fizyolojik bağımlılığı yoktur. Gerekli hallerde kullanılması gereken ilaçlardır. Psikiyatristler tarafından reçete edilmesi gereken ilaçlardır” dedi.

“Psikiyatrist kontrolünde kullanılması gerekir” Albayrak açıklamasında antidepresanların hastalar üzerinde olumsuz bir etki bırakmaması için psikiyatrist gözetiminde alınması ve bırakılması gerektiğini belirterek, “Bağımlılıktan kasıt şu şekilde, insanlar bunu ömrü boyunca bırakamayacağı veyahut vücutlarında kendi tabirleri ile bağışıklık yapacağı, olumsuz etkiler oluşturacağına dair birtakım olumsuz düşünceler gelişiyor. Bu olumsuz düşünceleri güçlendirecek bazı beyanatlar bulunuyor. Psikiyatrik rahatsızlıkların aslında insanların elinde olduğu hatta psikiyatrik rahatsızlıkların olmadığına dair bazı açıklamalar oluyor. Şimdi toplumun şunu bilmesi gerekiyor. Yaygın olarak kullanılan antidepresanların fizyolojik olarak bağımlılığı yoktur. Tabi şuna da dikkat etmek gerekiyor, antidepresan kullanımı bir süreçtir. Belli bir süreçten sonra bunun kesilmesi gerekir. Psikiyatrist kontrolünde kesilmesi gerekir. Kesilirken de bunun bazı kuralları vardır. O kurallara göre kesilirse kişi de, fizyolojik yönden herhangi bir olumsuzluk görmeyebilir. Bu konuda halkımızın antidepresanlar ile ilgili rahat olması gerekiyor. En azından antidepresanların bağımlılık yaptığına yönelik bilimsel bir data veya veri yok” dedi.

(İSM

