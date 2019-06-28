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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı

Dizide uyuşturucuyu özendiren sahnedeki oyunculara gözaltı

Dizi sahnesinde uyuşturucu madde kullanmaları

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-Zanlıların adli tıpa giriş ve çıkışı

( ADANA )- Gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle göz altına alınan dizi oyuncuları savcılıkça serbest bırakıldı ADANA

- Adana’da çekilen bir internet dizisinin 3 oyuncusu, dizinin bir bölümünde uyuşturucu kullandıkları sahnede, gençleri uyuşturucu madde kullanmaya özendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Adana’da çekilen ve şehrin arka mahallelerinde geçen bir internet dizisinde uyuşturucu madde kullanılan bir sahne, polisi harekete geçirdi. Söz konusu sahnede uyuşturucu madde kullanan Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alındı. Gerçek uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak” suçundan işlem yapılan şahısların, uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar savcılıkça serbest bırakıldı. (ANL-
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