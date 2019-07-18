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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dizide hem tasarım yapıyor, hem de oyunculuk yapıyor Haberi

Dizide hem tasarım yapıyor, hem de oyunculuk yapıyor Haberi

-Atölyeden detaylar

Tarihi Surlar Oyunculuk 

--Zihgir ve ok yapımından görüntü
--Orhan Parlağı Röp

( BURSA - ÖZEL)- Son dönemin popüler dizisi Tozkoparan’da hem oynuyor, hem oklarını yapıyor BURSA

- TRT’nin sevilen dizisi Tozkoparan’a geleneksel Türk okçuluğu desteği Bursa’dan geliyor. 26 yıldır okçulukla ilgilenen ve Kültür Bakanlığı miras taşıyıcı unvanına sahip Orhan Parlağı, sevilen dizi için hem malzemeler üretiyor, hem de rol alıyor. Osmanlı Devleti’ne payitahtlık eden Bursa’da tarihi surlarda bulunan okçuluk atölyesinde yüzlerce yıllık geleneğimiz yaşatılıyor. “Surların içinde, tarihi bir yerde, tarihi bir işi, ecdadımızın yadigârı olan bir mesleği yürütmeye çalışıyoruz” diyen geleneksel Türk okçuluğu antrenörü Orhan Parlağı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen surların içindeki atölyesinde okçuluğa dair bütün malzemeleri imal ediyor. Parlağı, bu malzemeleri hem kendi kullanıyor, hem de TRT’ de yayınlanan Tozkoparan dizisine kaynak sağlıyor. Dizide zaman zaman da rol alan Parlağı, sevilen dizi için ok, menzil taşı, zihgir, tirkeş, temren, sadak gibi okçuluk malzemeleri yapıyor. Tozkoparan dizisi gençlere ilham oldu TRT'nin sevilen çocuk dizisi Tozkoparan'ı diziyi izleyen gençlerin geleneksel Türk okçuluğuna büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Orhan Parlağı, “Diziyi izledikten sonra sadece bu kulübe gelen 40’ın üzerinde öğrenci var. Ülke çapında başka kulüplere olan ilgiden çok daha fazla alaka var. Çocuklar diziyi sevdi ve dizi karakterlerini örnek edinmeye başladılar” dedi.
(AK-MŞ)
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