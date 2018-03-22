Dizi oyuncusu uyuşturucudan gözaltına alındı Haberi

-Diğer detaylar.



( İSTANBUL )- ‘Muhteşem Yüzyıl’ adlı televizyon dizilerinde oynadığı 'Behram Paşa' karakteriyle dikkat çeken Adnan Koç, 3 kardeşi ve bir arkadaşı ile birlikte kokainden yakalandı İSTANBUL



- Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde oynadığı 'Behram Paşa' karakteriyle tanınan Adnan Koç, polisin Ataşehir’de bir kafeye düzenlediği baskında 3 kardeşi ve 1 arkadaşı ile birlikte üzerinde kokain ile suçüstü yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yönetmenliğini Denis Yeleonski'nin yaptığı Doğu-Batı adlı Rus dizisinde de oynayan ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ adlı televizyon dizisinde oynadığı 'Behram Paşa' karakteriyle dikkat çeken Adnan Koç’u, Ataşehir İçerenköy’deki bir kafeye düzenlediği baskınla yakaladı. Koç, 3 kardeşi ve 1 arkadaşı ile üzerinde bulunan kokain maddeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. İddiaya göre polis, ‘torbacı’ olarak adlandırılan ve tanınmış isimlere uyuşturucu madde temin ettiği ileri sürülen Sinan B.'nin dizi oyuncusu Adnan Koç'a uyuşturucu madde temin ettiğini belirledi. Torbacı Sinan B.’yi Avcılar’dan Ataşehir’e kadar takip eden polis, satıcının Adnan Koç’la İçerenköy’de bir kafede buluştuğunu belirledi. Uyuşturucu alışverişinin ardından operasyonu gerçekleştiren polis, Adnan Koç ile kardeşleri A. Koç, Ş. Koç, M.H. Koç, isimli üç kardeşi ile yanındaki arkadaşı M.P. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Yakalanan dizi oyuncusunun kolunun alçıda olması dikkat çekti. Dizi oyuncusu Adnan Koç’un baskın sırasında üzerinden bir miktar kokain çıktığı ve bu uyuşturucuları polise vermemek için direnç gösterdiği öğrenildi. Koç'a uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek ve uyuşturucu ticareti gerekçesiyle işlem yapılırken, torbacı Sinan B. de benzer suçtan tutuklandı. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Adnan Koç, üç kardeşi ve diğer şüphelilerle birlikte adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemeler sürüyor. Oyuncu Adnan Koç, bir dönem yönetmenliğini Denis Yeleonski'nin yaptığı ‘Doğu-Batı’ adlı Rus dizisinde de oynamış, ayrıca ‘Muhteşem Yüzyıl’ adlı televizyon dizisinde de 'Behram Paşa' karakteriyle rol almıştı. (SK- ÖY-

