Diyet Merkezinde yılan yakalama operasyonu

-- yılanın doğal ortama bırakılması

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( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir diyet merkezine giren yaklaşık 1 buçuk metre boyundaki yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı. Babataşı Mahallesi’ndeki bir diyet merkezine giren yılanı fark eden çalışanlar, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 15 dakika süren çalışmanın sonunda, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanı kancayla yakaladı. Yakalama çalışması çalışanlar ve vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenirken, özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı. (MY-BT)

