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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakırlılar piknik alanlarını doldurdu

Diyarbakırlılar piknik alanlarını doldurdu

- Nevruz Parkı'nın drone görüntüleri - Piknik yapan vatandaşlardan detaylar - Vatandaşlardan Muharrem İğdeli, Yazcan Ulgay ve Şebnem Beysun'un konuşmaları - Kentte sağlanan huzur ortamında hafta sonunu fırsat olarak değerlendiren vatandaşlar, piknik alanlarına akın etti - Vatandaşlardan İğdeli: - "Bu ortamı huzurun simgesi olarak görüyorum. Aileler çocuklarıyla çıkıp rahatça dolaşabiliyor. Ne mutlu bize bu anı yaşatanlara"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da huzur ortamında hafta sonunu fırsat olarak değerlendiren vatandaşlar, piknik alanlarını doldurdu.Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sayesinde huzur ve güven ortamında yaşamını sürdüren Diyarbakır lılar, hafta sonunu fırsat bilerek piknik alanlarına adeta akın etti.Bugün sıcaklığın 20 dereceye ulaştığı şehirde merkez Bağlar ilçesine bağlı Nevruz Parkı'na gelen aileler, alanı doldurdu.Aileler mangal telaşıyla uğraşırken top oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.Vatandaşlardan Muharrem İğdeli, güzel havanın tadını çıkarmak için ailesiyle piknik yapmaya geldiklerini belirterek, "Bu ortamı huzurun simgesi olarak görüyorum. Aileler çocuklarıyla çıkıp rahatça dolaşabiliyor. Ne mutlu bize bu anı yaşatanlara." ifadelerini kullandı.Yazcan Ulgay ise huzur ortamının önemine değinerek, Diyarbakır 'da sağlanan güven ortamında sosyal aktivitelerin rahat şekilde yapıldığını kaydetti.
Şebnem Beysun da kentte sağlanan güven ortamından çok memnun olduklarını kaydederek, "Havanın güzel olmasından yararlanarak buraya geldik. Huzur ortamı hepimizi mutlu ediyor. Diyarbakır 'da Nevruz Parkı'ndayız mutluyuz, huzurluyuz, her şey yolunda." dedi.

Hafta Sonu Piknik Alanları Gesi İğde 

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