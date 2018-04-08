Diyarbakırlılar hafta sonu piknik alanlarına akın etti
- Nevruz Parkı'nda drone çekimleri - Merkez Bağlar ilçesine bağlı Nevruz Parkı'na gelen ailelerden detaylar - Mangal yapan vatandaşlar - Vatandaşlardan Nurettin Avşar'ın açıklaması - Kentte sağlanan huzur ortamında hafta sonunu fırsat olarak değerlendiren vatandaşlar, piknik alanlarını doldurdu - Vatandaşlardan Avşar: - "Ailelerin hepsi mutlu. Artık biz de temiz bir hayat yaşamak istiyoruz. Olaylardan bıktık artık"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da huzur ortamında hafta sonunu fırsat olarak değerlendiren vatandaşlar, piknik alanlarını doldurdu.Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sayesinde huzur ve güven ortamında yaşamlarını sürdüren Diyarbakır lılar, piknik alanlarına adeta akın etti.Sıcaklığın 26 dereceye ulaştığı şehirde merkez Bağlar ilçesine bağlı Nevruz Parkı'na gelen aileler, alanı doldurdu. Aileler mangal yakmakla uğraşırken top oynayan çocuklar gönüllerince eğlendi.Vatandaşlardan Nurettin Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu ailesiyle piknik için parka geldiğini ve ciğer kebabı pişirdiklerini söyledi.
Avşar, "Gittikçe güzelleşiyor memleketimiz. Ailelerin hepsi mutlu. Artık biz de temiz bir hayat yaşamak istiyoruz. Olaylardan bıktık artık. Ortamımız çok güzel. Görüyorsunuz bütün Diyarbakır burada. Bütün piknik alanları dolu." dedi. Ömer Övet de her hafta sonu piknik yapmaya geldiklerini ifade etti. Çocuklarıyla piknik yapmaya gelen Mevlüde Avşar ise Kürtçe yaptığı konuşmada, Diyarbakır 'da huzur ortamının hakim olduğunu söyledi.
Diyarbakır 'daki yeşil alanların artırılması gerektiğini belirten Övet, "Çocuklarımızla keyifli bir gün geçirmek için geldik buraya. Sabahtan geldik kahvaltımızı yaptık şimdi de mangal yapıyoruz. " dedi. - "Kentte var olan huzur çok güzel"Sıddık Cingöz ise huzur ortamının önemine işaret ederek, "İnsanlar ölmesin herkes kardeş gibi yaşasın. Her zaman güzelini isteriz, kötülükten bir şey çıkmaz. Kentte var olan huzur çok güzel. Daha da iyi olmasını istiyoruz. Ortam güzel olduğunda her taraf bu şekilde kalabalık olur. Çünkü insanlar buna hasret."Eyüp Çelik ise, parkta çok güzel bir ortam olduğunu belirterek, piknik alanlarının artırılması gerektiğini kaydetti.