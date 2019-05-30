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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakırlı çocuklar sıcak havada süs havuzlarında serinliyor Haberi

Diyarbakırlı çocuklar sıcak havada süs havuzlarında serinliyor Haberi

Süs havuzunda yüzen çocuklar

Yüzme Bulduk 

-Süs havuzuna atlayan çocuklar
-Güneşte yüzen çocuklar
-Şaban Aktaş konuşması
-Yusuf Savaşçı konuşması
-Fetullah Erkek konuşması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR - ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da havaların ısınmaya başlamasını fırsat bilen çocuklar, soluğu süs havuzlarında alırken, özellikle Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda bulunan havuza akın eden çocuklar, renkli görüntüler oluşturuyor. Diyarbakır'da 1950’lere kadar şehrin üç önemli su kaynaklarından biri olan tarihi Anzele suyu, sıcakların bastırmasıyla başta çocuklar olmak üzere vatandaşların uğrak mekanı haline geldi. Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi Kesmeli Sokak'ta bulunan tarihi Anzele havuzu, çocuklarını oyun ve yüzme alanına dönerken, havuz keyfi sonrasında güneşlenen çocukları çevredeki vatandaşlar ilgiyle izliyor. "Hava sıcak olduğu için serinliyoruz" Şaban Aktaş isimli çocuk, havanın sıcak olduğu için suya girip serinlediklerini belirtirken, Yusuf Savaşçı isimli çocuk ise hava sıcak olduğu için serinlemek için Anzele'ye buraya geldiklerini ifade etti.
Çocukların fırsat buldukça Anzele'ye geldiğini kaydeden Fetullah Erkek isimli vatandaş da, "Kentsel yapılaşma ve rahat bir ortam bulamadığımız için çocuklarımızla birlikte buraya serinlemek için geliyoruz.Yetkililerden buranın daha güzel bir hale getirilmesi için, daha güzel bir ortam sunulmasını istiyoruz" dedi.

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