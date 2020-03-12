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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Diyarbakırlı çocuklar, petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı

- Diyarbakırlı çocuklar, petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı

Çocukların sarkılarak köpeğe ulaşması

Boğulma Tehlikesi Yavru Köpek Petrol Boru Hattı Yavru Köpekler Cep Telefonu 

-Çuğun kuyudan köpeğe ulaşması
-Çocuğun köpeği kuyudan çıkarmaıs

( DİYARBAKIR ) Diyarbakırlı çocuklar, petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da çocuklar, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği kurtardı. Olay, Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü. Hayvanların havlamaya başlamasıyla sesi duyan çocuklar, mahsur kalan yavru köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çekip kurtarırken, petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, daha sonra çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı. Yaşanan kurtarma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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