Diyarbakır ve çevresinde fırtına uyarısı



- Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından saatte 60 ile 90 kilometre hızda fırtına beklendiğinin tahmin edildiğini belirterek vatandaşların olası sıkıntılara karşı duyarlı olması istendi. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede perşembe gününe kadar beklenen yağışlara ek olarak rüzgarın pazartesi günü gece saatleri ile salı günü gece saatleri arasında Diyarbakır çevrelerinde güneyli yönlerden saatte 60 ile 90 kilometre hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada fırtınanın oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

(AKK-Y)

