Diyarbakır, terörle anılmak istemiyor... Diyarbakır'da Mustafa Ceceli coşkusu İzle

-Mustafa Ceceli’nin şarkı söylemesi

-Ceceli’yi dinlemeye gelenler

-Apartmanlardan konseri izleyenler

-Telefonlarından konseri çekenler

-İzdiham

-Ceceli’nin darbuka gösterisi

-Kerem Süleyman Yüksel’in konuşması

-Konserin sona ermesi

-Genel ve detay



( DİYARBAKIR )- Bismil Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel: “İnsanlarımız artık havai fişekten başka ses duymak istemiyor”- Bismil’de Mustafa Ceceli gecesi DİYARBAKIR



- Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Bismil Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla binlerce hayranıyla bir araya geldi. Çevre illerden de yoğun katılımın olduğu konserle ilgili olarak konuşan Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, “Konserimizin sonunda da çok güzel bir havai fişek gösterisi ile veda ettik. İnsanlarımız artık burada havai fişekten başka ses duymak istemiyor. O yüzden elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Pop müziğin sevilen ismi Mustafa Ceceli Bismil Belediyesi’nin organize ettiği ve Hükümet Konağı önünde kurduğu sahnede binlerce hayranına konser verdi. Çevre illerden de Ceceli’yi izlemeye gelen hayranları izdiham oluştururken birçoğu sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı, cep telefonlarının ışıklarıyla şarkılarında Ceceli’ye eşlik etti. Yaklaşık iki saat süren konser havai fişek gösterisi ile sona erdi. Coşkulu bir akşama ev sahipliği yaptıklarını belirten Bismil ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, “Ramazan ayı boyunca devam eden etkinlerimiz bayramda artık zirveye ulaştı. Coşkunun zirveye ulaştığı bir akşama hep beraber şahit olduk. Ramazan boyunca Bismilli vatandaşlarımızla birlikte hem iftarımızı açtık hem de sonrasında birbirinden kıymetli sanatçılarımızla ve aynı zamanda da sahne gösterilerimizle vatandaşlarımızla beraber olduk. Vatandaşlarımızın bu yoğun ilgisine bir de bayram sürpriz yapalım dedik. O kapsamda da bugün değerli sanatçımız Mustafa Ceceli’yi ilçemizde ağırladık. Tabii ki Bismil bu tip etkinliklere hasret. Maalesef uzun zamandır bu tür büyük bir etkinlik gerçekleştirilmemiş. O anlamda Bismil Belediyesi olarak bu etkinlikte vatandaşlarımızın coşkusunu gördükten sonra sosyal ve kültürel anlamda çok daha fazla etkinlikte onların karşısına çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

“İnsanlarımız artık havai fişekten başka ses duymak istemiyor” Konserin sonunda düzenlenen havai fişek gösterisini hatırlatan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yüksel, “İnsanlarımız artık havai fişekten başka ses duymak istemiyor. Biz de aynı şekilde istiyoruz. O yüzden elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bismil Belediyesi olarak zaten belediye başkan vekilliği olarak görev yapmaya başladığımızdan beri Bismil’de çok fazla yatırıma imza attık. Gerek biz gerek bizden önceki meslektaşlarımız, arkadaşlarımız çok fazla hizmet etti. Belediyeler sadece alt yapı işleri ile yolla ilgilenen kurumlar, yerel yönetimler değildir. Aynı zamanda vatandaşlarımızın sosyal-kültürel ihtiyaçlarını gidermek noktasında olan kurumlardır. İstanbul'da ne varsa burada da onu hak ediyorlar. Onlar istediği sürece biz de onlara bu güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz. Bölgemizde ciddi anlamda devletimizin aldığı tedbirler ve yine sivil toplum kuruluşlarımızın ve vatandaşlarımızın da katkısıyla ciddi anlamda bir huzur ve güven iklimi hakim oldu. Onun da en güzel göstergesini Bismil olarak bu akşam gösterdik. Buraya eğlenmekten başka kaygısı olmayan binlerce insana şahitlik ettik ve de çok eğlendiklerine hep beraber şahit olduk. Belediye olarak asli vazifemiz gibi gözükmese de eğitim başta olmak üzere öğrencilerimizin yine sosyal kültürel etkinliklerinde bir sene içerisinde tiyatro izlemeyen çocuğumuz kalmadı. Her yaş grubuna yönelik tiyatro etkinlikleriyle Bismil Belediyesi çocuklarımızın ve hemşerilerimizin yanında oldu. O etkinliklere de ara vermeden devam edeceğiz. Türkiye'nin neresinde ne güzellik varsa Bismil’de de bundan sonra o olacak. Sanatçılarımız çağrılarımıza zaten yanıt veriyorlar. Kendilerini burada ağırlamaktan biz memnuniyet duyuyoruz. Vatandaşlarımız da çok yoğun bir ilgiyle kendilerini karşılayacaktır. Bundan emin olabilirler.” (EK-

