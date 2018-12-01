Diyarbakır sular altında kaldı ,araçlar suya gömüldü İzle

-Belediye ekiplerin çalışmaları

-vinç ekiplerinin çalışmaları

-yolda vatandaşların içinde bulunduğu halk otobüsü

-trafik kazası geçiren tır ve otomobil

-Yollarda kalan otomobiller

-Çekici araçları kurtarırken

-çekiciye konulan aracın suyu boşaltırken



( DİYARBAKIR )- Yağışların ardından oluşan su birikintisinden dolayı araçlar mahsur kaldı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da gece boyunca aralıksız devam eden yağışların ardından sabah saatlerinde oluşan su birikintisi köprü altlarını ve yolları su göletine çevirdi. Su birikintisi oluşan yollarda bir çok araç mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar belediye ve polis ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Diyarbakır’da geceden itibaren aralıksız yağan yağmur nedeniyle alt geçitli köprüler ve birçok yol suya teslim oldu. Sabah saatlerinde evlerinde çıkan vatandaşlar yolda kaldı, kimisi suyun yükseldiği yollarda kendi araçlarıyla kimisi ise halk otobüslerinin içerisinde mahsur kaldı. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi Kavşağının alt geçidinde ve üst geçidinde 4 otomobil sulara gömülürken, 75. Kavşakta ise halk otobüsü içerisindeki vatandaşlarla beraber su birikintisinde mahsur kaldı. Kentin çeşitli bölgelerinde trafikte aksaklık yaşanırken, Büyükşehir Belediyesi tarafından kapanan yollar için çalışmalar başlatıldı. Yağışlar nedeniyle trafiği rahatlatmak için trafik polisleri her kavşak ve köprüde önlem aldı. Kapanan alt geçitlerde trafik polisleri yolu kapatarak vinçler yardımıyla otomobilleri kaldıkları yerden kurtarıldı. Yağışlardan dolayı kilitlenen yollarda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi, kaza sonrası şoförlerin tartışmaları kameralara yansıdı. (MB-AKK-Y)

