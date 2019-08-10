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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır polisi kurban satıcılarına hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarı İzle

Diyarbakır polisi kurban satıcılarına hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyarı İzle

Polis ekiplerinin broşür dağıtması

Alışveriş Sayılar Hayvan Pazarı Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin bilgi vermesi
-Vatandaşların uygulamadan duyduğu memnuniyet

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında bulunan 5 hayvan pazarında eş zamanlı uygulama yaparak vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı uyardı. Kentin farklı noktalarından bulunan ve eş zamanlı olarak 5 farklı kurban satışı yapılan pazarı ziyaret eden ekipler satıcıları ve alıcıları broşür dağıtarak uyardı. Kurbanlık hayvan satıcılarına broşür dağıtılarak bilgi verildi Kurban pazarlarında hayvan satıcılarına alışveriş sırasında aldıkları paranın sahte olup olmadığını kontrol etmelerini, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği, şüpheli durumlarda neler yapılabileceğini uygulamalı olarak anlatan polis ekipleri, dolandırıcıların bayram öncesi özellikle canlı hayvan pazarlarını hedef seçtiğini, paraların sayılarak alınmasını ve üzerlerinde fazla bulundurmamaları gerektiğini bildirdi. 'Paraları kontrol ettikten sonra bankaya yatırın' uyarısı Ekipler ayrıca kurban satıcılarına alış veriş yaptıkları kişilerin telefonlarını almalarını ve teyit etmelerini isteyerek hayvan çadırlarında nakit para bulundurmamalarını, satış esnasında aldıkları paraları kontrol ettikten sonra bankaya yatırmaları, ücret almadan hayvanlarını teslim etmemeleri ve her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 155 polis hattına bildirmeleri yönünde uyarıda bulundu. Kurbanlık hayvan alıcı ve satıcıları ise bayram öncesi polisin sahte para ve dolandırıcılıklara karşı uyarılarını olumlu bulduklarını ifade ederek böyle bir çalışmadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. (SI-YRT
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