Diyarbakır OSB’deki arıtma tesisi yapımı beraberinde 400 milyonluk yatırım getirdi

DİYARBAKIR



- Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapılacak olan arıtma tesisi yapımı ilanı sonrası 3 iş adamının 400 milyonluk yatırım ve bin 140 istihdam sözü verdiğini söyledi.



Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, OSB’de iş insanlarını ziyaret etti. OSB yönetimini gezdikten sonra bir iplik ve tekstil fabrikasını gezen Vali Güzeloğlu, burada arıtma tesisinin ihalesinin 27 kasımda yapılacağını ve bu arıtma tesisinin yapılması sonrasında 3 firmanın toplam 400 milyon liralık ek yatırımla birlikte bin 140 kişiye de doğrudan istihdam oluşturacağı sözünü verdiğini kaydetti.

Vali Güzeloğlu, “Üreten çalışan alın ve akıl teri döken işletmeden olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizim amacımız, hedefimiz aş iş ve istihdam. Burada şu anda 750 insanımız iş sahibi ve çalışıyorlar. Yıl sonu hedefi bin 500’lere çıkacak. Çok uzun yıllardır birçok yatırımcının haklı olarak talebi olan ve tekstilin olmazsa olmazı olan boya boyamayı sağlayacak altyapı arıtma tesisi olmadığı için hep ertelendi. Bu yüzden dokunan kaliteli pamuktan elde edilen iplik ve kumaşlar altyapı olmadığı için buradan başka bir yere giderek oradan boyanarak buraya getiriliyor ve burada kumaştan ürüne dönüşüyor. Şüphesiz bu hem maliyeti arttıran hem de Diyarbakır’da istihdamı çok olumsuz etkileyen bir eksiklikti. Kendileri de ifade ettiler şu an itibari ile ihalemizi yıl sonuna kadar tamamlayacağımızı ve arıtmamızı en kısa sürede faaliyete geçmesi ile gerekli bütün altyapı tamamlanacaktır. Bu yapıldığı takdirde sadece bir firmada en az iki üç katı bir istihdam oluşacaktır” dedi.

Bir gram ipliğin yaklaşık 50 metre uzunluğu tekabül eden bir işleme oluşturduğunu aktaran Vali Güzeloğlu, şöyle devam etti: “Şu an itibari ile kapasite her geçen gün yüksek bir taleple oluşuyor. Fabrika gerek kendi gerekse ulusal fabrikalara üretim sağlıyor. İnşallah Diyarbakır’ın kendi markalarına üretecek duruma geleceklerdir. Devam eden süreçte bugün itibari ile bizlere arıtmanın devreye girmesi ile birlikte yatırım taahhüttü yapan 3 firma 400 milyon ek yatırım ve 1140 doğrudan istihdama katkı sunuyoruz. Bu ilk etapta alınan taleplerdir, devamı gelecektir.”