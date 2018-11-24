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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 35 gözaltı Haberi

Diyarbakır merkezli FETÖ operasyonunda 35 gözaltı Haberi

ARŞİV

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Askeri Öğrenci İstifa Akalan Yakalama Kararı Askeri Personel 


- Diyarbakır merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 35 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında 26 askeri personel ile görevinden ihraç edilen 1 üsteğmen ve 3 astsubay, emekli 4 astsubay, askeri okuldan ilişiği kesilen 2 askeri öğrenci ve askeri kurumdan istifa eden 1 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 zanlıdan 35'i, 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Diğer 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (YRT-
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