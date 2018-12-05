Diyarbakır merkezli 15 ilde FETÖ'nün sözde mahrem imamlarına operasyon

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( DİYARBAKIR )- Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 11 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı DİYARBAKIR



- Diyarbakır merkezli 15 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) sözde mahrem imamları kapsamında 27 bayana yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, 11 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasında sözde mahrem imam olarak görev yapan kişilere yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu sözde mahrem imamların eşleri olan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bayan mahrem yapılanması içerisinde “Örgüt üyeleri ile birebir ilgilenen, toplantılar yapan ve örgütsel talimatları doğrudan ileten mahrem imam” olarak görevlendirildikleri anlaşılan 27 bayan şahsa yönelik 04 Aralık 2018 günü ilimiz Diyarbakır başta olmak üzere 15 farklı ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirilmiş; gerçekleştirilen operasyon neticesinde 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsın yurt dışında olduğu tespit edilmiş olup, 11 şahsa yönelik yakalama çalışmaları ise devam etmektedir. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi. (İHA-AKK-Y)

