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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu İzle

Diyarbakır merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu İzle

Arşiv Görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Uzman Çavuş Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Uzman Jandarma Askeri Personel 


- Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ-PDY) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına ilişkin Diyarbakır merkezli 11 ilde örgüt yöneticisi konumundaki şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 16 şüpheli şahsa yönelik operasyon başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt içerisinde yönetici konumunda bulunan şahısların, örgüt üyesi devlet memuru olan şahısları bir takım ankesörlü, büfe, market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar verdiği tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen, muvazzaf,1 binbaşı, 2 üsteğmen, 5 astsubay, 4 uzman çavuş ve 1 uzman jandarma olmak üzere toplam 13 askeri personel, emekli 2 astsubay, askeri kurumundan istifa eden 1 uzman çavuş olmak üzere toplam 16 şüpheli şahsa yönelik Diyarbakır merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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