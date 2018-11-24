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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'ın turizm potansiyeli masaya yatırıldı

Diyarbakır'ın turizm potansiyeli masaya yatırıldı

- - TUROYD Genel Başkanı Ali Can Aksu'nun açıklamalarıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ’da Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) yöneticileri ve kentteki turizm otel işletme temsilcileri bir araya geldi.Merkez Sur ilçesinde bir otelde yapılan toplantıda, Diyarbakır 'ın turizm potansiyelinin arttırılması için yapılması gerekenler masaya yatırıldı.Toplantıda konuşan TUROYD Genel Başkanı Ali Can Aksu, huzur ve güven ortamının sağlandığı kentin, turizm potansiyelinin yapılacak çalışmalarla daha yukarılara taşınabileceğini söyledi.

Kentte huzur ve güven ortamının sağlandığını vurgulayan Aksu, artık şehrin hak ettiği yere gelmeye başladığını gördüklerini belirtti.
Bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Aksu, bir şehrin kalkınabilmesi için turizmin çok önemli bir etken olduğunu, turizmin bir şehri ve bir ülkeyi tek başına kalkındırabilecek sektörlerin başında geldiğini aktardı. Diyarbakır 'da geçmişte yaşanan sıkıntıların geride kaldığını bildiren Aksu, şöyle konuştu:"Algımızı değiştirmemiz, dijital dünyayı yakalamamız gerekiyor. Bunun için turizmin potansiyelini, konaklama ve ulaşım potansiyellerini ölçmemiz gerekiyor. Gastronomik potansiyeli ve sürdürülebilir etkinlik potansiyelini ölçülmesi lazım. Başarının en büyük sırrı birlik olabilmektir. Seyahat acenteleri ve otelcilerin kendi aralarında birlik olması gerekiyor. Rekabet, hizmet kalitesiyle olmalı fiyatlarla olmamalı. Tarafların oturup ortak noktada hareket etme kararı alması gerekiyor."Devletin turizm potansiyelinin gelişmesi için destekler sunduğunu sadece bunlarla sınırlı kalınmaması gerektiğine işaret eden Aksu, "Turizm potansiyelini oluşturacak kişiler bir araya geldiği zaman çok şeyi değiştirebilirler. Diyarbakır 'da doğru tesis kurulursa, doğru yatırımlar planlanırsa, doğru insanlar çalışırsa kentin turizm potansiyeli artar." ifadelerini kullandı.Aksu, dernek olarak Diyarbakır 'da turizm alanında gelişmek isteyen işletmecilere her türlü desteği sunmaya hazır olacaklarını bildirdi.

Tron Astronomi Bild Toplantı 

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