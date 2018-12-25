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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Aksav Ormanlı Sokağa Çıkma Yasağı Terör Örgütü Uçaksavar 


- Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 2 köy ile 5 mezrada başlatılan sokağa çıkma yasağı terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen operasyonun tamamlanmasının ardından kaldırıldı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı; Birlik, Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz, Akçapınar mezralarında 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 24 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.
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