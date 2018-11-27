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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır hırsızlık çetesi Manisa’da çökertildi: 7 gözaltı

Diyarbakır hırsızlık çetesi Manisa’da çökertildi: 7 gözaltı

Şüpheliler R.S., M.N.A., F.O., B.Y., F.K., M.A.T. ve A.Ö. Manisa Şehir Hastanesi’nde alınan sağlık raporları alınması

Kamera Hırsızlık Çetesi Hırsız Avcılık Polis Ekipleri 

-Güvenlik kamerası görüntüleri
-hırsızların depo kapısı gibi bir yerin üstünden atlaması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır’dan gelerek Manisa’daki evlerde hırsızlık yaptıkları şüphesiyle takibe aldıkları 7 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 4 zanlı da adliyeye sevk edildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Manisa’nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde meydana gelen hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının verdiği eşkaller üzerine çalışmasını yoğunlaştıran ekipler, zanlıların bir otele geldiklerini, kalacak yer olmadığı için otelden ayrıldıklarını tespit etti. Otelin resepsiyonundan zanlılara ulaşan polis ekipleri, otelde yer olduğu ve konaklayabilecekleri için davet ettikleri zanlıları gözaltına aldı. Şüpheliler R.S., M.N.A., F.O., B.Y., F.K., M.A.T. ve A.Ö. Manisa Şehir Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri ardından 3 şahıs savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli de mahkemeye sevk edildi. Öte yandan güvenlik kameralarında zanlılara ait olduğu iddia edilen görüntüler ortaya çıktı. Yunusemre ilçesinde tek katlı bir eve giren hırsızların bahçe duvarı üzerinden atladığı ve ellerindeki poşetle evden hızla uzaklaştığı görüldü.

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