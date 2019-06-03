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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır-Hani karayolunda zincirleme kaza: 1’i ağır 6 yaralı

Diyarbakır-Hani karayolunda zincirleme kaza: 1’i ağır 6 yaralı

Olay yerinde bulunan ambulanslar

Sağlık Ekibi Trafik Kazası Güvenlik Güçleri Zincirleme Kaza Öğrenci Servisi 

-Kazaya karışan minibüs ve otomobiller
-Yaralı öğrencinin ambulans götürülmesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Hani karayolunda 1’i öğrenci servisi, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında minibüs sürücüsü ağır yaralanırken, 5 öğrenci ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay, Diyarbakır ile eski Hani yolu üzerinde bulunan Soğanlı mevkinde yaşandı. Diyarbakır'a yönüne seyir halinde bulunan öğrenci servis minibüsü aniden önünde fren yapan özel bir araca çarptı. Kazanın ardından arkadan gelen diğer araçlar da peş peşe kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme trafik kazasından servis minibüsü sürücüsü ağır yaralanırken, minibüste bulunan 5 öğrenci ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, ekipler yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Servis minibüsünün sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza sonrası yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bölgeye gelen güvenlik güçleri yaptıkları incelemenin ardından yol trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. (SI-
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