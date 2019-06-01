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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır Dicle Nehri'nde balık tutan gençlerden biri suda kayboldu

Diyarbakır Dicle Nehri'nde balık tutan gençlerden biri suda kayboldu

Arama kurtarma ekipleri

Polis Polis Ekipleri 

-Olay yerine gelen polis ekipleri
-Dicle Nehri kıyısı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da Kamuran Yılmaz ile arkadaşı Murat Gül ile öğle saatlerinde balık avlamak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Evli ve bir çocuk babası Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Fiskaya semtinde balık avlamak için arkadaşı Murat Gül ile balık avlamak için Dicle Nehri' giren 30 yaşındaki Kamuran Yılmaz kayboldu. Yılmaz'ın arkadaşı Gül, can havliyle kendi imkanlarıyla çıkarak polis ve kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlatırken, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kamuran Yılmaz'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.
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