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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yeni sezon tiyatro provalarına başladı İzle

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu yeni sezon tiyatro provalarına başladı İzle

Oyunculardan görüntü

Doğum Günü Görece Doğum Günü Partisi İşgal Tiyatro Oyunu 

-Yönetmenden görüntü
-Saydam Yeniay röportajı
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır Devlet Tiyatrosu oyuncuları 2019-2020 sezon hazırlıklarına başlayıp, Julyen Sibrenin oyunlaştırdığı, “Kurtlar sofrası” provalarına başladı.
Yeni sezon öncesi tiyatro oyunu provası Orhan Asena Sahnesinde yapıldı. “Kurtlar sofrası” oyunu provasını oyuncu ve yönetmen Saydam Yeniay yönetti. Oyun hakkında bilgi veren ünlü yönetmen Saydam Yeniay, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Yeniay, “Ben mezun olur olmaz 1988’de ilk açılışında görev aldım. O yüzden Diyarbakır’da oyun sergilemek beni çok çok heyecanlandırıyor. Yıllardan sonra buraya gelip oyuncu arkadaşlarla buluşmak gurur verici bir durum. Oyunumuzun konusu Julyen Sibrenin oyunlaştırdığı, “Kurtlar sofrası”. Oyun, Paris’te 1942’de gerçekleşiyor. İşgal altında Almanlar tarafından 8 arkadaş bir doğum günü partisi için bir araya geliyorlar. Sokaklarında bir suikast dönüyor, sokakta bulunan apartmanlardan her daireden iki kişi alıyorlar. Bunun karşılığında Gestapo subayı bu arkadaşlara geldiği zaman, doğum partisine geliyor ve diyor, ‘Size bir kıyak yapayım. O iki kişiyi siz kendi aranızdan seçin’. Bu da tabi beraberinde eski hesaplaşmalara, işte bu baskı altında hala arkadaş kalabilecekler mi, onu, oyunu izlerken göreceksiniz. Hepsini anlatmayayım. Bazı oyunlar vardır, pek seyirciyle buluşmaz. Ama bu oyun seyirciyle buluşacak, Diyarbakırla buluşabilecek bir konuya sahip. O yüzden izlemelerini dilerim. Tiyatrosuz kalmayın, bizleri yalnız bırakmayın. Sanat iyidir” dedi.
(RK-AKK-Y)
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