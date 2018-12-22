Diyarbakır'de terör operasyonu Haberi

-Köpeğin tepki verdiği yerde toprak altından çıkarılan esrar dolu bidonlar

-Evde yapılan aramalar

-Bulunan esrar

-Ele geçirilen malzemeler

-Sergilenen malzemeler



( DİYARBAKIR )- Operasyonda teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildi DİYARBAKIR



- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan bir operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, bahçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi Serince köyü mülki sınırları içerisinde 20 Aralık 2018 Perşembe günü saat 22.00 itibariyle icrasına başlanılan istihbarata dayalı nokta operasyonunun, 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Serince köyünde icra edilen temas ve adli aramalar neticesinde, şüpheli şahısların ev, eklenti ve bahçelerinde yapılan adli aramalarda, toprağa gömülü 7 adet jelikan bidon ve ikamet ettikleri ev içerisinde; 1 adet gaz maskesi, 1 adet gaz el bombası, 1 adet el dürbünü, 4 adet kalem pil, 2 adet el feneri, 2 adet hücum yeleği, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet sırt çantası, 1 adet koltuk altı tabanca kılıfı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 75 adet av tüfeği fişeği ile 23 kilogram kubar, 80 kilogram toz olmak üzere toplam 103 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler ve esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir" denildi. Bahçesinde esrar bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı Açıklamada bahçesinde esrar bulunan 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen adli arama faaliyetleri esnasında; evlerinde ve bahçelerinde uyuşturucu madde bulunan M.P., D.P., M.Ç. isimli üç şahıs yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. (İHA-AKK-Y)

