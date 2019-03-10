Diyarbakır’dan insanın içini ısıtacak görüntüler İzle

-Gönüllülerin onların yanına gitmeleri

-Çocukların terlikle yürümeleri

-Gönüllülerin çocuklara çorap ve ayakkabı giydirmeleri

-Çocukların üstlerini giymeleri

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Diyarbakır’da bir grup gönüllü, yalın ayak gezen sokak çocuklarını baştan aşağı giydirdi- Yaralı ayaklarına çorap giyip yeni ayakkabıları ile gezen çocukların mutluluğu, ‘iyi insanlar iyi ki varlar’ dedirtti DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da bir grup gönüllü, yalın ayak gezip kağıt toplayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Kağıt toplayan çocukları mağazaya götüren gönüllüler baştan aşağı giydirirken, çocukların mutluluğu ‘iyi insanlar iyi ki varlar’ dedirtti. Sosyal medya üzerinden ‘Çocuklar üşümesin’ topluluğu altında birleşen bir grup genç, kentin farklı noktalarında özellikle kağıt toplayan çocuklara yönelik anlamlı çalışmalar yapmada devam ediyor. En son, önceki gün grup üyesi iki genç kız, sokakta kağıt toplayan çocuklarla bir araya geldi. Soğuk havada kimisi yalın ayak yürümesi nedeni ile ayaklarında yara olan çocukların yanına giden gönüllüler, bir süre sohbet ettikten sonra hep birlikte mağazanın yolunu tuttu. Kendi elleri ile çocukların ayaklarına çorap giydiren gönüllüler, daha sonra onların istedikleri tüm ürünleri alarak kendilerine hediye etti. Yapılan yardımdan sonra çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken ortaya çıkan görüntüler ‘iyi insanlar iyi ki varlar’ dedirtti.

