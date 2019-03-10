Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’dan insanın içini ısıtacak görüntüler İzle

Diyarbakır’dan insanın içini ısıtacak görüntüler İzle

Gençlerin sokakta kağıt toplayan çocukları görmeleri

Genç Kız Sokak Çocukları Yalın Sokak Çocuklar Grup Genç 

-Gönüllülerin onların yanına gitmeleri
-Çocukların terlikle yürümeleri
-Gönüllülerin çocuklara çorap ve ayakkabı giydirmeleri
-Çocukların üstlerini giymeleri
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Diyarbakır’da bir grup gönüllü, yalın ayak gezen sokak çocuklarını baştan aşağı giydirdi- Yaralı ayaklarına çorap giyip yeni ayakkabıları ile gezen çocukların mutluluğu, ‘iyi insanlar iyi ki varlar’ dedirtti DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir grup gönüllü, yalın ayak gezip kağıt toplayan çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Kağıt toplayan çocukları mağazaya götüren gönüllüler baştan aşağı giydirirken, çocukların mutluluğu ‘iyi insanlar iyi ki varlar’ dedirtti. Sosyal medya üzerinden ‘Çocuklar üşümesin’ topluluğu altında birleşen bir grup genç, kentin farklı noktalarında özellikle kağıt toplayan çocuklara yönelik anlamlı çalışmalar yapmada devam ediyor. En son, önceki gün grup üyesi iki genç kız, sokakta kağıt toplayan çocuklarla bir araya geldi. Soğuk havada kimisi yalın ayak yürümesi nedeni ile ayaklarında yara olan çocukların yanına giden gönüllüler, bir süre sohbet ettikten sonra hep birlikte mağazanın yolunu tuttu. Kendi elleri ile çocukların ayaklarına çorap giydiren gönüllüler, daha sonra onların istedikleri tüm ürünleri alarak kendilerine hediye etti. Yapılan yardımdan sonra çocukların mutluluğu yüzlerine yansırken ortaya çıkan görüntüler ‘iyi insanlar iyi ki varlar’ dedirtti.
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı