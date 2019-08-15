Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’daki trafik kazası... Hayatını kaybedenlerden biri hastanede yapılan müdahalenin ardından hayata döndü

Diyarbakır’daki trafik kazası... Hayatını kaybedenlerden biri hastanede yapılan müdahalenin ardından hayata döndü

ARŞİV-

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Ambulans Helikopter Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Helikopter 


- Diyarbakır-Bingöl kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerden biri, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü. Olay, Diyarbakır-Bingöl karayolu Mermer köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Lice istikametinde seyreden 12 AAD 687 plakalı araç, aynı şeritte ilerlediği 21 AZ 322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkıp karşı şeride geçen 12 AAD 687 plakalı otomobil, Diyarbakır yönüne seyreden 35 AD 412 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Can pazarı haline gelen olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, bölgeye ambulans helikopter, 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada Sıddık Labaç, Mehmet Boz ve Berat Boz’un hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını belirledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kalp atışlarının durması üzerine yapılan müdahale sonucu tekrar hayata döndürüldü. Kazada yaralanan 14 kişinin, hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı