Diyarbakır’daki terör mağduru aileler yeni evlerine kavuşuyor

-Evlerin içerisi

-Aslan Akbalık’ın konuşması

-Çocuk parkı

-Basket sahası

-Kapalı otopark girişi

-ARŞİV

-HARABEYE DÖNEN EVLERİN GÖRÜNTÜSÜ



( DİYARBAKIR - HD) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK’nın saldırıları sonucu yaşanan çatışmalarda evleri yıkılan aileler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yapılan yeni evlerine kavuşuyor. Merkez Sur ilçesinde 3 yıl önce terör örgütü PKK’nın saldırıları sonucu evleri zarar gören veya kullanılamaz hale gelen aileler Kayapınar ilçesi Üçkuyular Mahallesinde yapılan konutlarına yerleşmeye başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ tarafından Üçkuyular Mahallesinde yapımı tamamlanan 315 daireden 70’i ailelere teslim edildi. Aileler yeni evlerine taşınmanın sevincini yaşarken bir daha o günleri yaşanmasını istemiyor. Evli ve 3 çocuklu Aslan Akbalık, Sur ilçesi Hasırlı mahallesinde evlerinden canlarını zor kurtararak göç ettiklerini ve yıkılan eviyle beraber çocukluğunun da gittiğini belirterek, “Ev benimdi. Tapum olduğu için burada bana ev verdiler. Evimiz gitti, eşyamız gitti. Her şeyimiz gitti. Çocukluğumuz gitti, yaşadığımız yer gitti. Sur’daki evimizle buradaki evimiz metrekareye metrekare olarak karşılaştırdılar. Kalan farkı da biz ödemek zorunda kalıyoruz. Biz isterdik ki o farkı da bizden almasınlar. Benim 30 bin liralık bir fark ödemem gerekiyor” dedi.

Terörden dolayı ikinci göç Akbalık, 1990’lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle köylerinden göç eden insanların çoğunun Sur içine yerleştiğini ve 3 yıl önce yine terör nedeniyle göç ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “90’lı yıllardan şimdiye kadar yaşanan olaylarda Sur içindeki vatandaşlar hep işkence çekti. Biz istemezdik bu çatışmalar olsun. Barış ve huzur gelmesini istiyoruz memleketimize. Kürt halkı da barışçıl bir halktır. Barışı savunan bir halktır. Bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Diyarbakır halkı artık kan dökülmesini istemiyor. Şuanda biz bu konutlarda rahatız.” (EK-

