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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan donduran detay

Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan donduran detay

Bayram İşiyok ile röportaj

Kadın Cinayeti Jandarma Küçük Çocuk Devlet Hastanesi Kız Kardeş 

-Ayşegül Günler fotoğraflı
-Hacı Günler Fotoğrafı
-Arşiv Görüntü
-Çınar devlet hastanesi
-Cenazenin Diyarbakır morguna getirilişi

( DİYARBAKIR )- Cani koca, çocuklarının gözü önünde öldürdüğü eşini parçalara ayırmak istemiş DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da geçtiğimiz hafta çocuklarının gözü önünde eşini bıçaklayarak öldüren cani kocanın, olay sonrası talihsiz kadının cansız bedenini parçalara ayırmak istediği öne sürüldü. Olay, Ramazan Bayramı’na 3 gün kala saat 23.30 sularında Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Üçyol mevki üzerinde meydana gelmişti. 2 buçuk aydır evde şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenilen Aygül-Hacı Günler çifti, Bismil ilçesine giderken yolda kızları Helin'in bir sözü üzerine tartıştı. Tartışma sırasından eşinin küfür ve hakaret etmesine dayanamayan Aygül Günler, duruma tepki göstermesi üzerine Hacı Günler tarafından önce araçta darp edildi, ardından araçtan indirilip yol kenarında çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldü. Annesinin ölümüne tanıklık eden Helin olay yerinden kaçarak jandarma ekiplerine sığınırken, bunu fırsat bilen Hacı Günler’in ise öldürdüğü eşini saçından sürükleyerek sazlıklarına arasında elini ve kolunu kesmeye çalıştığı iddia edildi. Zanlı eşi ve çocuğu ile olay öncesi yemek yemiş Olayla ilgili cinayetin detaylarını anlatan Aygül Günler'in kardeşi Bayram İşiyok, ablasının eniştesi tarafından öldürüldükten sonra olay yerinde vahşice doğranmak istendiğini öne sürdü. Ablasının eniştesiyle sürekli şiddetli bir geçimsizlik yaşandığını belirten İşiyok, “Ablam olayın olduğu günün birkaç gün öncesi eşi ve çocukları ile birlikte Bismil ilçesine bağlı Köseli Mahallesi’nde kız kardeşime misafirliğe geliyor. Olay günü Hacı Günler eniştemiz olan şahıs, 'beraber Diyarbakır'a gidip yemek yiyelim' demiş. Bunun üzerine ablam da çocuklarını hazırlayacağını söylemiş ve eniştem tarafından küçük çocuklar bizleri rahatsız etmesinler diye ben sen ve büyük kızım Helin beraber gidelim demiş. Yemekleri yedikten sonra çaylarını içip dönüş yoluna geçmişler. Dönüş yolunda Bismil Köseli Mahallesi’ne geldikleri sırada, yolda kızı ve babası arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor, babasının kıza küfür ve hareket etmesine dayanamayan ablam, duruma tepki gösterince eniştem olan şahıs tarafında araçta önce darp ediliyor ardından araçtan indirilip çok sayıda bıçak darbesiyle yol kenarında hunharca, vahşice öldürülüyor. Olayı gören yeğenim Helin ise kaçarak jandarmaya sığınırken, ablamı çok sayıda bıçak darbesiyle öldüren eniştem daha sonra ablamı yol kenarındaki sazlıklara çekip elini ve kolunu kesmeye çalışmış, ama becerememiş. Ben bu olayı ve bu vahşeti kınıyorum. Bu konu ile ilgili devletimizin ilgili kurumlarını göreve davet ediyorum. Bu vahşice katliamı yapan şahsın, devletimiz ve devlet büyüklerimiz tarafından en ağır bir şekilde cezalandırılacağından hiçbir şüphem yoktur. Bu konuda devletime güvenim sonsuzdur” dedi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve zanlının cezaevinde tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi.
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