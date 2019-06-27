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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’daki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Haberi

Diyarbakır’daki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Haberi

Zanlıların çıkması

Çatışma Silahlı Kavga Güvenlik Kamerası Silahlı Çatışma Alacak Verecek Meselesi 

-Çatışmadan görüntü
-Bir kişinin yere yığılması
-Zanlıların içeri kaçması
-Yaralının bastonla gezmesi
-Bir zanlının elindeki iki silahı kafasına dayaması
-Zanlının polise teslim olması
-arşiv görüntüler eklenmiştir

( DİYARBAKIR )- 12 milyon liralık alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan çatışmanın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi- Görüntülerde çatışma sonrası bir kişinin elindeki iki silahı kafasına dayadığı ve ardından polise teslim olduğu görülüyor DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da 12 milyon liralık alacak verecek meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Olay, önceki gün Yenişehir ilçesi Lise 4. sokakta saat 17.45 sularında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, bir plazanın önünde karşılaştı. Gruplar arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olaya ait görüntüler ortaya çıktı İki taraf arasında 12 milyon liralık alacak verecek meselesi yüzünden çıkan çatışmaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir plazadan çıkan 3 kişi, plaza önünde aralarında alacak verecek meselesi bulunan grupla karşılaşıyor. Bir birlerini gördükten sonra yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından taraflar silahlarını çekerek cadde ortasında bir süre çatışıyor. Burada çıkan silahlı çatışmanın ardından vurulan S.A.’nın yere yığıldığı görülen görüntülerde yaralı şahsın da içinde olduğu bir grup daha sonra plazanın içine kaçıyor. Yaralı şahıs içeriden aldığı bastonla olay yerine tekrar giderek İki silahı başına dayadı Elinde baston olan yaralı, dışarı çıktıktan sonra tekrar içeri geldiği görüntülerde bir kişi daha sonra plazanın önünde elindeki iki silahı kafasına dayadığı görülüyor. Polislerin bölgeye gelmesi sonrası yaralı şahıs, iki elindeki silahı kafasına dayayan şahsın silahlarını alarak zanlıyı polise teslim ediyor. (YRT-
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